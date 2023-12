De Dennis Lehane à Maxime Chattam : Lyon prêt à trembler en avril

Créé en 2005, ce festival s'est établi comme un événement clé de la littérature internationale. Chaque année, il rassemble des milliers d'amateurs du polar, proposant un espace pour explorer les énigmes du genre et les aspects obscurs de nos sociétés, tout en conservant une atmosphère unique et conviviale.

Prisé par les amateurs de romans policiers, il attire des écrivains célèbres, et un public varié de curieux autant que de professionnels.

20 ans de polar

Le rassemblement lyonnais célèbre deux décennies d'un genre en constante évolution, avec des centaines d'écrivains de divers horizons, des rencontres inspirantes, des milliers de visiteurs enthousiastes, des conseils de libraires, des projections de films noirs, des jeux, des enquêtes et des découvertes.

Cet anniversaire sera marqué par des thèmes mettant en lumière les changements dans le polar, avec la présence d'écrivains emblématiques et un focus sur les nouveaux talents et tendances. Seront notamment explorés des sujets sociaux et militants à travers des débats et projections, faisant du festival un espace où le polar littéraire rencontre les défis de la société contemporaine.

L'événement célèbrera donc un genre engagé, abordant des thèmes tels que la lutte contre le racisme, l'intolérance, la misogynie, les violences envers les femmes, les inégalités et les impacts environnementaux.

Des auteurs venus des 4 coins du monde

Seront présents des dizaines de grands auteurs internationaux tels que Dennis Lehane, John Grisham et Donna Leon des États-Unis, Jo Nesbø de Norvège, Peter May d'Écosse, Valerio Varesi d'Italie, M.-J. Arlidge, Terry Hayes, Tim Willocks et Abir Mukherjee d'Angleterre, Patricia Melo du Brésil, Karin Smirnoff de Suède, Ragnar Jónasson et Katrín Jakobsdóttir d'Islande, Jørn Lier Hosrt de Norvège, Piergiorgio Pulixi d'Italie et Val McDermid d'Écosse.

Mais aussi le meilleur du polar français avec Maxime Chattam, Franck Thilliez, Bernard Minier, Hannelore Cayre, Michel Bussi, Caryl Férey, Olivier Norek, Barbara Abel et bien d'autres encore. Des auteurs de non-fiction, de bande dessinée et de littérature jeunesse participeront aussi à l'événement.

Le festival sera l'occasion de remettre 10 prix littéraires. Le Prix des lecteurs Quais du Polar ; le Prix BD polar Quais du Polar / librairie expérience / France 3 auvergne-rhône-alpes ; le Prix jeunesse Quais du Polar / Ville de Lyon ; le Prix Polar des bibliothèques de la Ville et de la Métropole de Lyon ; le Prix Polar et Justice ; le Prix Polar en séries ; le Prix « le Point » du polar européen ; le Prix Claude Mesplède ; le concours de nouvelles adulte et du concours de nouvelles jeunesse.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de Quais du Polar.

Crédits photo : Nguyen Dang Hoang Nhu / Unsplash