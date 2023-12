Censure LGBTQ+ : le directeur d'une bibliothèque démissionne

Justin Brown était celui qui mettait à jour la section des magazines. Il remarqua que les numéros précédents d'Out disparaissaient mystérieusement à chaque nouvel ajout, et ce sur une période de plusieurs mois.

En interrogeant le personnel, tout aussi perplexe, il découvrit que le président du conseil, Bill Lantzy, retirait les numéros, les jugeant « inappropriés » et présumant qu'ils contenaient de la nudité.

Un débat houleux

Lors d'une réunion du 28 novembre dernier, les membres du conseil de l'établissement ont clairement exprimé leurs préoccupations sur les dangers de proposer le magazine Out à un jeune public, rapporte un enregistrement partagé à The Advocate, publication sœur d'Out. Justin Brown a répondu à ces inquiétudes, soulignant la valeur éducative et culturelle du titre, essentiel pour représenter la communauté LGBTQ+. Il a par ailleurs comparé son contenu avec celui de magazines comme People et Vogue, critiquant l'interprétation restrictive du conseil sur la nudité et le contenu inapproprié.

L'ancien directeur a par ailleurs confronté les membres du conseil, en particulier le président Bill Lantzy et les membres Gloria Salvia et Kathie Artley, sur leur décision non officielle de retirer le magazine. Les politiques de la bibliothèque donnent en effet au directeur, et non au conseil, le pouvoir de sélectionner les documents en fonction de leur valeur éducative et culturelle : « C'était extrêmement décevant », a-t-il souligné.

En défendant la nécessité d'une collection diversifiée et inclusive, il a soutenu que retirer Out nuirait à la mission de la bibliothèque. Face au rejet de ses arguments, Justin Brown a annoncé sa démission : « Les bibliothèques devraient être des refuges sûrs pour toutes les idées et identités, et non des lieux où la censure prend racine sous couvert de protection de la communauté », selon ce dernier.

"Profondément préoccupant"

Mark Berryhill, PDG d'Equalpride, la société mère d'Out, a réagi à cette affaire : « Les actions récentes à la bibliothèque de Northern Cambria, retirant unilatéralement des exemplaires d'Out, sont profondément préoccupantes et contraires aux procédures établies des bibliothèques. » Et d'être formel : « Je rejette totalement l'étiquetage inexact de notre publication distinguée comme de la pornographie. »

Daniel Reynolds, rédacteur en chef d'Out, juge de son côté : « Le retrait d'Out de ses étagères par la bibliothèque de Northern Cambria est un acte de censure anti-LGBTQ+ abominable, purement et simplement. » Il appelle les habitants de Northern Cambria « à s'exprimer contre cette censure dans leur communauté ». The Advocate n'a pas reçu de réponse à une demande de commentaire du conseil de la bibliothèque.

L'American Library Association, enfin, à travers l'un de ses représentants, a déclaré : « L'ALA est catégoriquement opposée à ce type de censure et à la discrimination basée sur le point de vue dans les bibliothèques. »

Pas prêt de s'arrêter

Les bibliothèques américaines ne s'arrêtent plus d'être des arènes de disputes culturelles et politiques sur le contenu LGBTQ+ : récemment on peut citer le cas de la bibliothèque publique de St. Mary's au Kansas, qui a retiré des livres LGBTQ+ orientés jeunesse, sous la pression politique et religieuse. De même, en Virginie, une dispute concernant des livres LGBTQ+ à la bibliothèque publique de Samuels a conduit à un important retour de bâton de la communauté et à des débats sur le financement public.

À LIRE - États-Unis : le Texas défend la mise à l'index sauce tex-mex

En réaction à cette censure devenue dans certains États une pratique institutionnalisée, fin novembre, Penguin Random House, en collaboration avec l'Association Éducative de l'État de l'Iowa, des auteurs et des citoyens, a intenté une action en justice contre la loi SF 496. Cette législation interdit la présence de livres contenant des scènes à caractère sexuel et bloque les discussions relatives au genre dans les écoles.

Crédits photo : Kennedy Library (CC BY-NC 2.0)

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres