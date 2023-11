États-Unis : le Texas défend la mise à l'index sauce tex-mex

Le Reader Act, signé par le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott le 12 juin dernier, met en place un système de censure à grande échelle, en exigeant des librairies indépendantes, des enseignes nationales, des principaux détaillants en ligne et des éditeurs qu’ils examinent des millions d’ouvrages susceptibles d'être achetés par les bibliothèques scolaires.

L'objectif était de détecter tout contenu sexuel selon des critères imposés par l'État, sans aucune supervision judiciaire, en confiant cette tâche aux vendeurs de livres. Ceux-ci devaient attribuer des notes, avec une épée de Damoclès significative : en cas de signalement d'un livre vendu par un commerçant, celui-ci devenait persona non grata pour les commandes publiques de livres... De quoi encourager l'autocensure.

Censure des censeurs

Juste avant son entrée en vigueur, le Reader Act a été stoppé par une ordonnance écrite de la justice américaine qui en interdit provisoirement l’application. Une coalition d’éditeurs, de libraires et de bibliothécaires avait porté plainte en juillet 2023, estimant que la loi était inconstitutionnelle et bafouait les premier et quatorzième amendements.

La loi va à l'encontre des premier et quatorzième amendements en limitant la liberté d'expression, en imposant des restrictions inconstitutionnelles, en restreignant l'expression par des termes vagues et généraux, en imposant des interdictions inconstitutionnelles basées sur les idées, en déléguant un pouvoir de régulation de l'expression à des sociétés privées, et en bafouant les droits des personnes visées à contester, faire appel, demander justice et réclamer des dommages et intérêts vis-à-vis des qualifications des idées et des restrictions en matière de circulation. – Plainte contre la loi HB900, juillet 2023

Le juge Alan D. Albright, du tribunal fédéral du district ouest du Texas, a suivi — pour l'instant — l'analyse des plaignants, estimant que la législation « viole la clause de liberté d’expression du Premier Amendement ».

L'injonction préliminaire accorde la possibilité à l'État du Texas de se défendre, et laisse sa place à un futur procès.

Des critiques « prématurées »

Dans son mémoire, déposé le 30 octobre dernier, la défense de l'État texan souligne dans un premier temps que les griefs à l'égard du système de notation sont « prématurés », puisque celui-ci n'a toujours pas été mis en application. Par conséquent, impossible pour les plaignants de prouver un quelconque préjudice... Enfin, l'État se prémunit contre les attaques en justice grâce à la doctrine de l'immunité souveraine, propre aux États-Unis, précise Publishers Weekly.

La défense assure que l'État texan a le pouvoir de réguler les contenus accessibles aux plus jeunes, soulignant que « les plaignants ne peuvent prétendre contester une loi étatique qui vise à protéger les enfants, en se basant sur un supposé droit lié au Premier amendement permettant de donner des contenus sexuellement explicites à des écoliers sans aucun avertissement sur leur teneur — et plus encore à l'aide de fonds publics ».

Pour les avocats, l'injonction préliminaire du juge tombe à côté, car les plaignants seront dans l'incapacité de prouver l'inconstitutionnalité du système de notation prévu. L'implication de personnes privées dans sa mise en œuvre n'est d'ailleurs pas un problème, selon l'État : « Fournir ces informations n'oblige pas un vendeur de livres à exprimer un jugement ou une opinion sur les critères instaurés par l'État ou sur le droit de présenter un ouvrage aux enfants. »

Pour le législateur, classer les titres selon la présence et la présentation de contenus liés à la sexualité relève d'un devoir d'information aux consommateurs : « Comme les avertissements concernant les allergènes, les notations informent les acheteurs sur leurs acquisitions », assure la défense.

Le mémoire des plaignants sera déposé à la mi-novembre, et leur permettra d'apporter de nouveaux arguments aux accusations.

Photographie : illustration, David Herrera, CC BY 2.0

