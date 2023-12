Sexe et genre : aux États-Unis, calmer les ardeurs des censeurs

En Italie, la censure s'attaque à un manuel inclusif sur la sexualité et les relations, présenté sous forme de bande dessinée. L'ouvrage, Questo libro (non) parla di sesso (edizioni Sonda), est conçu et illustré par Erika Moen et Matthew Nolan. Une pétition le qualifiant de « dangereux et obscène » a déjà rassemblé près de 30.000 soutiens et sollicite le retrait de l'ouvrage des réseaux de distribution des librairies Coop.