Attention à la clause de préférence insérée au sein des contrats d’édition

Ainsi, l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle fixe les modalités d’application de ce droit de préférence, lequel s’applique à l’ensemble des contrats d’édition littéraire, mais également à l’édition musicale et s’avère même étendu, par la jurisprudence, aux œuvres audiovisuelles, pour l’écriture de scénarii.

Dérogeant au principe cardinal de prohibition de cession globale des œuvres futures, interdisant la cession des droits portant sur des créations au fur et à mesure de leur réalisation, la portée d’un tel droit est légalement circonscrite. Plus encore, la jurisprudence est unanime pour considérer qu’une telle clause doit être interprétée de manière restrictive et en faveur de l’auteur (Voy. not. CA Paris, pôle 5, ch. 1re, 6 févr. 2013, RG no 11/02408).

La loi réduit la portée de ce droit aux « œuvres futures de genres nettement déterminés ». Il revient aux juges saisis par l’une des parties en cas de litige d’interpréter une telle notion. Ainsi, est licite la clause désignant les romans (TGI Paris, ch. 1re, sect 1re, 7 janv. 1987, RG no 10998/86), à « ce qui touche le domaine celtique » (CA Paris, ch. 4, sect. B, 10 janv. 1991, RG no 88/16338) ou encore les « beaux livres » (CA Paris, ch. 4, 18 janv. 2008, RG no 06/13111). Plusieurs genres peuvent également être précisés, à condition de les délimiter.

A contrario, est nulle la clause relative aux « sciences humaines » dès lors qu’une telle expression recouvre des disciplines diverses (médecine, philosophie, sciences sociales, etc.) (Cass. civ. 1re, 5 févr. 1980, no 78-15.911). Surtout, la clause mentionnant de manière explicite que le droit de préférence s’applique aux œuvres « sans limitation de genre » est nulle (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 12 juin 2009).

Par ailleurs, l’éditeur se voit restreint dans un tel droit, et ce, de manière alternative, à cinq ouvrages ou à cinq années à compter du jour de la signature du contrat comportant ladite clause. Une interrogation subsiste quant à l’inclusion de l’ouvrage objet du contrat d’édition au sein de ce calcul. Telle est pourtant la solution retenue par le Code des usages de littérature générale de 1981. En tout état de cause, et si plusieurs genres sont compris au sein de la clause de préférence, le maximum légal s’applique en prenant en considération l’ensemble des genres et ne peut donc être supérieur à cinq (CA Paris, ch. 4e, sect. A, 22 janv. 1992, RG no 22/01922).

L’éditeur qui ne respecte pas les règles susvisées pourrait se voir opposer la nullité de la clause de préférence et corrélativement, la nullité des contrats conclus en application de cette clause. Ainsi, l’éditeur se doit d’être particulièrement minutieux dans la rédaction d’une telle clause.

L’auteur doit, lorsque cette clause est d’application, soumettre un manuscrit définitif à l’éditeur, lequel dispose d’un délai de trois mois pour lui faire connaître sa décision quant à l’édition de son œuvre. L’auteur recouvre sa pleine et entière liberté suite à deux refus de l’éditeur. La loi précise que de tels refus doivent être successifs, tandis que le Code des usages de 1981 énonce que ces refus n’ont pas à l’être.

En tout état de cause, si l’auteur a perçu des sommes à titre d’avance à-valoir sur les droits des œuvres futures en application de cette clause de préférence, il devra les rembourser à l’éditeur.

L’auteur qui chercherait à échapper à ses obligations pourrait être tenté de remettre à l’éditeur des manuscrits peu lisibles. Un tel comportement de sa part pourrait être sanctionné, comme cela a été retenu par les juges pour un auteur qui avait adressé « un manuscrit qu’il sait insusceptible d’être publié » afin de tenter de se délier de ses obligations (CA Paris, ch. 4e, sect. A, 22 janv. 1992, RG no 22/01922). Et l’auteur qui ne respecte pas le pacte de préférence en contractant avec un éditeur tiers commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.

L’éditeur qui exerce un tel droit emporte la nécessité de contractualiser la relation avec l’auteur. Le Code des usages pallie le silence de la loi en précisant qu’un contrat distinct doit préciser les modalités d’application du droit de préférence ainsi que le nombre d’œuvres futures encore couvertes par celui-ci. La négociation de la rémunération a toute son importance, notamment si l’œuvre précédente a trouvé auprès du public un écho positif. Cela n’est pas sans rappeler le mécanisme d’adaptation des contrats prévu au sein de la directive européenne du 17 avril 2019 bien qu’il s’agisse ici de contrats distincts.

Ainsi, il convient de porter une attention particulière à la rédaction de telles clauses, bien souvent insérées au sein du contrat d’édition pour lequel l’auteur ne dispose que de peu de marge de manœuvre. La rédaction d’une telle clause a des conséquences non négligeables. Gare à l’auteur peu attentif des clauses contenues au sein des contrats d’édition ou encore à l’éditeur peu rigoureux dans la rédaction de celles-ci.

Tandis que le premier pourrait se voir imposer la clause de préférence sans avoir pu appréhender la portée de celle-ci, le second pourrait avoir inséré au sein du contrat une clause contraire aux dispositions légales sanctionnée par sa nullité.

