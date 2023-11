Bruxelles : Art nouveau et neuvième art font bon ménage

L'exposition, centrée sur l'Art nouveau et la bande dessinée, met en évidence la connexion entre ces deux formes artistiques en présentant une variété de thèmes et des figures clés du mouvement.

Des éléments emblématiques comme les cabarets, les inventions, les expositions universelles et les grands magasins symbolisent un monde en évolution. De Bruxelles à Paris, et de l'Autriche à la Tchéquie, des maîtres tels que Victor Horta, Gustav Klimt et Alfons Mucha sont mis en avant dans des bandes dessinées qui célèbrent leurs œuvres.

L'expression « Belle Époque » fait référence à la période de 1890 à 1914, marquée par la prospérité, la paix et la célébration. Les avancées sociales, économiques, scientifiques et technologiques s'accélèrent, et les expositions universelles mettent en valeur l'innovation. Plusieurs bandes dessinées illustrent les moments clés et les caractéristiques de cet âge d'exception.

Little Nemo in Slumberland. Winsor McCay© New York Herald, 1908

L'Art nouveau, florissant à cette époque, se propage en France et en Belgique, puis dans toute l'Europe et aux États-Unis, s'adaptant aux traditions locales et donnant naissance à des styles uniques. Dans le même temps, le langage moderne de la bande dessinée émerge, présentant des histoires en cases avec des dialogues dans des bulles.

En 1905, l'auteur américain Winsor McCay lance Little Nemo in Slumberland. Plus de 500 épisodes de cette série onirique seront publiés dans la presse dominicale jusqu'en 1914. Avec sa créativité graphique, sa structure narrative, et sa maîtrise de la couleur et de la perspective, cette série devient une référence majeure dans le monde de la bande dessinée, influençant de nombreux artistes.

Toulouse-Lautrec. Yomgui Dumont, Olivier Bleys. Glénat, 2023

La fin du XIXe et le début du XXe siècles inspirent les créateurs du neuvième art en matière de narration, de style graphique, de typographie et de mise en page. Les pages et couvertures reprennent des éléments stylistiques de l'époque, avec l'utilisation de médaillons, de cadres arrondis et d'un raffinement décoratif.

« La Maison du Peuple ». Bruxelles. Un rêve capital. François Schuiten, Benoît Peeters © Casterman, 2023

L’Art nouveau a inspiré plusieurs générations d’artistes du neuvième art. Jusqu'à François Schuiten qui tout au long du parcours découverte de l’exposition apparaît comme ambassadeur d’une époque qui le fascine et d’une ville, Bruxelles, qu’il n’a jamais cessé de défendre et de dessiner.

Crédit image : Little Nemo in Slumberland. Winsor McCay. New York Herald, 1908. Casterman.