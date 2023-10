L'éditeur Scholastic renonce à sa “ségrégation” de livres

Une vieille tradition entachée par une décision contestable. Depuis plus de 50 ans maintenant, le groupe éditorial Scholastic invite les établissements scolaires américains à accueillir ses « Book Fairs ». Des foires du livre, pendant lesquelles des dizaines d'ouvrages sont proposés aux élèves, qui peuvent les acquérir dans des conditions préférentielles.

Pour mettre en place ces événements, l'éditeur fournit des formules clé en main, avec des caisses d'ouvrages livrées directement à l'établissement. Bibliothécaires scolaires et enseignants peuvent toutefois sélectionner telle ou telle option, et choisir une orientation particulière. Cette année, les professionnels ont découvert qu'il était possible de commander, mais aussi de refuser, une caisse pourvue de livres abordant la thématique de la « diversité », intitulée « Partager toutes les histoires, acclamer toutes les voix ».

À l'intérieur de celle-ci, des titres qui évoquent le racisme, la sexualité ou les droits des personnes LGBTQIA+, en somme, la tolérance, l'empathie et le vivre-ensemble. Qui plus est, une grande partie des livres sont signés par des auteurs non blancs, qui se retrouvent ainsi séparés de la production générale.

« Une meilleure solution »

« Le message porté par Scholastic semble être que les auteurs noirs suscitent la controverse et doivent être tenus à l'écart », expliquait Amanda Jones, bibliothécaire dans un établissement de l'État de Louisiane, résumant l'état d'esprit de beaucoup face à la proposition de Scholastic. « Les boites “Partager toutes les histoires” que j'ai reçues ne contenaient rien de polémique, qui enverrait les bibliothécaires en prisons pour avoir violé ces lois absurdes qui existent dans d'autres États, je ne comprends pas bien pourquoi j'ai du les réclamer. »

Le groupe Scholastic assurait que l'option permettant de refuser la diversité avait pour seul objectif de protéger les professionnels contre les représailles et la criminalisation, dans certains États du pays, où des lois limitent l'accès des enfants à certains livres. Ces derniers sont considérés comme « obscènes » ou « pornographiques », parce qu'ils abordent des thématiques comme la sexualité, le racisme ou l'homophobie, perçus comme trop « violents » par les législateurs.

Entre janvier et août 2023, l'Association des Bibliothécaires américains a relevé 695 actions de censure visant des livres (1915 titres différents au total) ou des services, soit une hausse de 20 % par rapport au panorama réalisé en 2022 pour la même période.

« Nous comprenons à présent que présenter cette collection de livres à part de l'offre globale a pu créer de la confusion et un sentiment d'exclusion », assure Scholastic dans un message envoyé aux auteurs et illustrateurs du groupe. « Nous travaillons, chez Scholastic, à une meilleure solution. »

Lutter contre l'oppression

Distinguer les livres sur la diversité des autres revenait à participer au jeu des censeurs, en reconnaissant que ces récits étaient suffisamment problématiques pour être optionnels. Le 20 octobre dernier, Tracey West et Vicky Fang, deux autrices jeunesse publiées par Scholastic, ont initié une pétition, réunissant les signatures de centaines de leurs collègues, intimant l'éditeur de revenir sur sa décision.

Présenter les ouvrages sur la diversité dans une collection séparée et optionnelle est une forme de censure intolérable. Tous les enfants ont le droit de se reconnaitre dans un livre, afin de devenir des lecteurs engagés et confiants. – Pétition signée par plusieurs centaines d'auteurs jeunesse

Ellie Berger, présidente du département de l'édition grand public chez Scholastic, a pour sa part reconnu « une erreur », sur laquelle le groupe reviendra dès le mois de janvier prochain. Dans l'intervalle, des alternatives seront proposées aux établissements et professionnels concernés.

« [N]ous nous tenons à vos côtés, en renforçant notre lutte pour combattre les lois qui limitent l'accès des plus jeunes aux livres », termine la responsable. Dont acte...

Photographie : Scholastic Book Fair, en 2013 (Kentucky Country Day, CC BY-NC 2.0)

