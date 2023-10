Triste tigre censuré dans un lycée breton : inceste inquiétant

L’épreuve de français, étape cruciale et anticipée du baccalauréat, requiert une préparation soutenue tout au long de l’année de première. Elle s’appuie sur les textes importants du patrimoine national en poésie, roman, théâtre et « littérature d’idée ». Depuis la réforme de 2019, douze œuvres par voie, renouvelées par quart tous les ans. Pour la prochaine année scolaire, on retrouve, entre autres, le voyant Rimbaud, l’observateur Francis Ponge, le dramaturge Jean-Luc Lagarce ou encore la Québécoise Hélène Dorion. Et, en 2024-2025, Sarraute, Corneille et de Musset...