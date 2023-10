Consternation aux États-Unis : un éditeur met la diversité en option

Depuis 1981, l'éditeur américain Scholastic a mis sur les rails une affaire qui roule, en direction des établissements scolaires du pays. Les « foires du livre » de la maison associent ses capacités éditoriales et logistiques avec les publics des écoles pour aboutir à un résultat qui peut satisfaire les différentes parties présentes : une animation à peu de frais pour les structures qui accueillent, et des ventes conséquentes pour le groupe.

Lorsqu'une école ou un collège participent à l'une de ces animations, Scholastic envoie « un chauffeur qui apporte une large sélection d'ouvrages dans des caisses solides et sécurisées, qu'il est possible d'installer n'importe où ». En 2023, une nouvelle option est venue s'ajouter aux services proposés par le groupe éditorial : celle d'écarter de cette sélection les ouvrages évoquant la diversité et le racisme, et ceux abordant des questions relatives à la sexualité et aux droits des personnes LGBTQIA+.

Une diversité à l'écart

« Au cours d'une réunion sur la foire du livre avec ma représentante [des éditions Scholastic], elle m'a expliqué que je pouvais choisir de ne pas souscrire à l'option “Partager toutes les histoires”, pour ne pas recevoir une caisse avec des livres d'auteurs issus de la diversité, avec des personnages eux aussi issus de la diversité », raconte Amanda Jones, bibliothécaire au sein d'une école de la Louisiane, au sud des États-Unis.

Cette fervente organisatrice de foires du livre Scholastic a indiqué « qu'elle voulait une de ces caisses, absolument. Elle m'a ensuite demandé si j'étais sûre, alors je me suis répétée. » Le récit d'Amanda Jones n'est pas isolé, puisque d'autres bibliothécaires, au sein des écoles, ont vu apparaitre cette nouvelle option de l'éditeur Scholastic.

À l'intérieur de la caisse « Partager toutes les histoires, acclamer toutes les voix » (« Share Every Story, Celebrate Every Voice »), d'une trentaine à une soixantaine d'ouvrages, détaille le School Library Journal, dont une bonne partie est signée par des auteurs non-blancs. Le poète afro-américain Kwame Alexander, l'autrice péruvienne Juana Martinez-Neal en font partie, tout comme Colin Kaepernick, le joueur de la NBA qui s'était publiquement manifesté contre les violences policières envers les individus noirs, aux États-Unis.

Des bibliothécaires ont aussi remarqué la disparition de certains titres de la sélection « standard » d'ouvrages, notamment En scène ! de Raina Telgemeier (traduit par Achille(s), Akileos), qui fait apparaitre des personnages LGBT. Mais le plus difficile, pour nombre d'entre eux, reste cette distinction opérée entre certains livres et d'autres.

Le risque de l'autocensure

Essuyant critiques et interrogations sur les réseaux sociaux, Scholastic n'a eu d'autres choix que celui de s'expliquer, dans un communiqué diffusé le vendredi 13 octobre 2023. L'éditeur indique « avoir constaté des incompréhensions sur la manière dont nous avons fait en sorte de pouvoir organiser des foires du livre dans les écoles, même lorsque les membres du corps enseignant et les écoles font face à des restrictions imposées par les États ou les autorités locales ».

Dans plus de 30 États, des lois en vigueur ou sur le point de l'être interdisent certains types d'ouvrages au sein des écoles — en majorité des livres qui évoquent la situation des personnes LGBTQIA+ ou qui se confrontent au racisme de notre pays. Parce que les foires du livre Scholastic se déroulent dans les écoles, où les livres peuvent être achetés librement par les enfants, ces lois débouchent sur un dilemme : renoncer à ces titres ou faire courir le risque aux enseignants, bibliothécaires ou volontaires d'être licenciés, traduits en justice ou condamnés. – Scholastic, 13 octobre 2023

En somme, l'éditeur insiste : c'est pour éviter des problèmes à ses partenaires qu'il a isolé certains titres de son offre éditoriale, en laissant bien sûr la possibilité de les réclamer malgré tout.

Pour Scholastic, cette solution vient limiter les risques, dans un contexte où les lois ou projets de loi visant les établissements scolaires se multiplient. Leur objectif annoncé ? Protéger les plus jeunes contre les contenus « obscènes » ou « pornographiques », une intention qui aboutit dans de nombreux cas sur la censure de centaines d'ouvrages, en particulier ceux signés par des auteurs non-blancs, ou qui évoquent la situation des personnes LGBTQIA+.

À LIRE - États-Unis : un nouveau maccarthysme, porté par la droite réactionnaire

Un certain nombre de ces lois prévoient des amendes ou des peines de prison pour les bibliothécaires ou enseignants qui fourniraient des ouvrages prohibés aux élèves. Aussi, le groupe Scholastic aurait cherché à anticiper des conséquences fâcheuses...

« Nous ne prétendons pas que cette solution soit la meilleure, mais l'autre serait de ne pas proposer ces titres du tout, quelque chose que nous n'imaginons même pas », complète encore la maison d'édition.

Complice de la censure ?

Les explications de Scholastic n'ont pas vraiment convaincu, loin de là : elles ont confirmé une approche qui fait de la censure des États une habitude, une banalité avec laquelle il s'agit de composer. « Malgré les problématiques soulevées par le climat actuel, nous appelons Scholastic à trouver d'autres solutions, pour rejeter toute collaboration avec ces lois scélérates et les pressions locales, ou éviter de devenir complice de la censure du gouvernement », intime l'organisation non gouvernementale PEN America.

Séquestrer les livres qui abordent ces sujets risque de priver les élèves et leurs familles de livres qui s'adressent à eux. Cela revient à refuser l'opportunité, pour tous les élèves, de se confronter à des histoires diverses, qui servent l'empathie, la compréhension et la variété des expériences et des identités humaines, qui sont indispensables dans une société démocratique et plurielle. – PEN America

Dans la pratique, les précautions prises par Scholastic semblent même contre-productives, voire un peu trop zélées. « Les boites “Partager toutes les histoires” que j'ai reçues ne contenaient rien de polémique, qui enverrait les bibliothécaires en prisons pour avoir violé ces lois absurdes qui existent dans d'autres États, je ne comprends pas bien pourquoi j'ai du les réclamer », explique Amanda Jones. « Le message porté par Scholastic semble être que les auteurs noirs suscitent la controverse et doivent être tenus à l'écart. »

Photographie : Scholastic Book Fair, en 2014, dans le Kentucky (illustration, Kentucky Country Day, CC BY-NC 2.0)

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres