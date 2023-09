Bibliothèques : aux États-Unis, une censure qui dure

Un bilan de mi-parcours, établi par l'Association des Bibliothécaires américains. L'organisation a dévoilé le nombre de tentatives de censure enregistrées sur la première partie de l'année 2023, du 1er janvier au 31 août.

Comme cela est le cas depuis plusieurs années, la tendance est à la hausse, avec 695 actions visant des livres (1915 titres différents au total) ou des services, soit une hausse de 20 % par rapport au panorama réalisé en 2022 pour la même période. « Une vaste majorité de ces cas de défiance le sont à l'encontre de livres écrits par des personnes non blanches ou membres de la communauté LGBTQIA+ », prend soin de souligner l'ALA.

Une variété d'États touchés

Plusieurs États, avec à leur tête des gouverneurs républicains, multiplient les législations facilitant ces mouvements de contestation et de censure : le Texas, la Floride, le Missouri, l'Utah et la Caroline du Sud, pour les plus virulents d'entre eux.

Mais le phénomène s'observe un peu partout aux États-Unis, avec seulement trois territoires épargnés en cette première moitié de 2023 : le Dakota du Nord, le Vermont, le Mississippi et Hawaï, où aucune tentative n'a été portée à la connaissance de l'ALA.

À l'inverse, la couleur passe au rouge cramoisi sur la carte de l'association, au Texas (30 tentatives), en Floride (22), dans l'Illinois (22), en Caroline du Nord (18), dans le Tennessee (15), en Virginie (14), dans l'Idaho (8). Généralement peu citées, la Californie (38 tentatives) et la Pennsylvanie (33 tentatives), pourtant gouvernées par des démocrates, affichent des statistiques impressionnantes, même si le nombre de titres visés est moindre.

Bibliothèques publiques ou scolaires, même combat : 208 établissements de lecture publique ont été pris pour cibles, et 220 entités intégrées à une infrastructure éducative. L'organisation non gouvernementale PEN America estime pour sa part que les retraits de livres dans les écoles publiques ont augmenté de 33 % sur la période 2022-2023, par rapport à 2021-2022.

La « censure multiple » — quand une tentative vise un grand nombre de titres simultanément — essaime, à la grande inquiétude de l'ALA : « Des cas portant sur une centaine de livres ou plus ont été signalés dans 11 États, contre 6 pour la même période de 2022 et 0 en 2021. »

La censure, une arme d'obstruction massive...

Lutte sans fin

Après plusieurs années de censure continue, la sensation de vider un océan à la petite cuillère, pour les bibliothécaires, militants et partisans des libertés d'expression et d'opinion, est bien réelle.

Entre le 1er et le 7 octobre, les bibliothécaires sensibiliseront de nouveau à cette question pendant la Banned Books Week, qui mettra en avant les titres les plus visés par la censure, justement. Elle sera parrainée cette année par l'auteur et animateur LeVar Burton, grand promoteur de la lecture à la télévision américaine.

Les livres nous réunissent. Ils nous apprennent le monde et chacun d'entre nous. La capacité de lire et d'avoir accès à des livres est un droit fondamental, et la garantie d'une vie réussie. – LeVar Burton

Le parrain de la Banned Books Week a activé ses réseaux afin de mobiliser une coalition d'artistes et de personnalités publiques, réunis par une lettre ouverte qui proclame : « Nous refusons de rester silencieux alors qu'une discipline artistique [la littérature, NdR] est attaquée par une censure oppressive. En tant qu'artistes, nous devons nous unir, car une menace envers une forme d'art nous concerne tous et toutes. »

Parmi les signataires, Amanda Gorman, Angie Thomas, Guillermo del Toro, Judd Apatow, Judy Blume, Mark Ruffalo, Nikki Giovanni, Ron Perlman, Sharon Stone ou encore Zooey Deschanel.

Cette missive accompagne une initiative mobile, la Banned Bookmobile, conduite par l'ONG MoveOn. Cette dernière a organisé un trajet à travers plusieurs États américains, dont la Floride, l'Illinois, l'Ohio, la Pennsylvanie ou encore la Caroline du Nord, afin de « sonner l'alarme concernant la censure appliquée par le gouvernement Ron DeSantis [de Floride, également candidat à l'élection présidentielle de 2024] et la vague grandissante de censure républicaine dans le pays ».

À cette occasion, des exemplaires des titres retirés des collections des bibliothèques seront distribués gratuitement.

