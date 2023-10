Fête du Livre 2023 : les jeunes publics, les lecteurs de demain

Saint-Étienne, pour sa Fête du livre, met les bouchées doubles, considérant l’importance que revêt ce public. Anna Jouchoux, la responsable de la programmation en BD et en jeunesse (et de toute la logistique liée aux auteurs) nous le précise : chaque auteur, qu’il soit écrivain ou dessinateur, a sa place ici, participant activement à la vie de cet espace culturel. « Il est essentiel pour moi que chaque auteur ait une chance d'intervenir et de partager sa passion avec le public. Et c’est d’ailleurs ce qu’ils et elles attendent. »

Elle ajoute : « Nous organisons des spectacles et des interventions scolaires, ce qui nous permet d’offrir une expérience littéraire unique aux jeunes de la région. Tout cela se fait en collaboration étroite avec la ville, qui gère ces aspects logistiques. Le vendredi, nous ouvrons nos portes aux élèves des écoles locales pour des activités spécialement conçues pour eux. »

En plus des ateliers classiques liés à la littérature et à la bande dessinée, l’Espace Boris Vian, propose une variété d’ateliers animés par des auteurs talentueux. Anna nous explique que ces ateliers couvrent divers sujets, s’adaptant aux envies et aux aspirations des auteurs en herbe. « Nous voulons encourager la créativité des jeunes et les aider à comprendre les étapes de la création d’une BD, du dessin sur calque aux techniques avancées. Tout dépend des envies exprimées. »

Au sein de l’Espace Jeunesse, les jeunes lecteurs se voient évidemment proposer des lectures captivantes. Nathalie Bernard, une auteure spécialisée dans la littérature adolescente, accompagne ses textes de musique en live et de projections de planches, offrant ainsi une expérience immersive unique. De son côté, Gaëtan Doremus se distingue par ses lectures où il dessine en direct, offrant une autre manière fascinante d’entrer dans le monde des livres.

Anna Jouchoux nous parle ensuite d’une initiative importante lancée en collaboration avec le Salon du Livre de Montreuil, appelée “Les livres à soi”. Cette initiative vise à apporter la littérature aux publics empêchés, en travaillant en étroite collaboration avec les médiathèques et les bibliothèques. Deux auteurs, Léoporello et Emma Juliani, ont fait partie de cette belle aventure en rendant les livres accessibles de manière inventive. Léoporello, par exemple, a créé des ouvrages qui transcendent les barrières physiques pour les rendre accessibles à tous.

L’Espace Jeunesse ne se limite pas à la littérature et à la bande dessinée : des rencontres explorent différentes formes de créativité. « Nous avons Léo Timmers, librettiste belge, qui propose des lectures pour les tout-petits, et Place Chavanelle, qui collabore avec des compagnies locales stéphanoises pour proposer des contes et des lectures captivantes. Le Médiabus, quant à lui, offre une expérience organisée et pilotée par des médiathécaires pour les enfants. »

Et bien évidemment, c’est l’opportunité d’expositions, où les ouvrages sont mis à disposition. Isabelle Simler, par exemple, présente ses planches de manière interactive avec un espace coloriage pour les jeunes visiteurs. Un coin plus animé est dédié à Chien Pourri, personnage de Marc Boutavant et Colas Gutman, doublé par la série télévisée, avec des bâches immenses, des livres prêtés par L'école des loisirs, ainsi que des jeux de société.

Une manière pour Anna Jouchoux, de renouer avec une autre vie professionnelle : « Mon père est un grand fan de BD : une pièce entière de la maison y était consacrée. Moi-même, j’ai travaillé pendant 11 ans aux éditions Delcourt, d’abord dans l’événementiel, puis dans le marketing. Mon poste était hybride : je m’occupais de la présentation des nouveautés, de rassembler les argumentaires, avant d’évoluer vers un statut de relation libraire. »

Après une année de free-lance, la ville de Saint-Étienne la contacte en 2018 pour rejoindre l’équipe de la manifestation, pour un poste au croisement de toutes ses expériences : « Nous travaillons en étroite collaboration avec les sept librairies de la ville. Ils sont essentiels, car ils nous aident à promouvoir de nouveaux talents et à présenter des best-sellers. C’est une relation précieuse. »

D’autant que chacune des librairies dispose de son stand, à travers les multiples emplacements. De plus, la collaboration avec la Cité du Design permet d’aborder des questions, notamment liées à la fabrication des livres.

Enfin, Anna Jouchoux insiste sur l’importance de la communication pour faire connaître la Fête du Livre de Saint-Étienne : « Nous nous efforçons de promouvoir l’événement pour le faire connaître au plus grand nombre. C’est une célébration de la littérature et la bande dessinée jeunesse : nous souhaitons que tout le monde en profite. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

