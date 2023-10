Fête du Livre 2023 : le rendez-vous littéraire de Saint-Étienne

Cette année, la Fête du Livre a l'honneur d'avoir pour parrain Éric-Emmanuel Schmitt, l'un des écrivains les plus lus et les plus traduits à travers le monde. Dans une interview exclusive, il partage ses impressions et son enthousiasme à l'idée de participer à cet événement majeur.

Mais ce n'est pas tout ! Léonor de Récondo et Dominique Rocheteau, deux figures emblématiques de la littérature, sont les invités d'honneur de cette édition. Leur présence promet des moments riches en échanges et en découvertes.

Parmi les temps forts, ne manquez pas "Les Mots en scène". Tout au long du week-end, auteurs et compagnies artistiques locales se relaieront sous le Magic Mirrors, place Jean Jaurès, pour donner vie aux textes des auteurs invités. Une expérience immersive qui promet de beaux moments d'émotion.

Les plus jeunes ne sont pas en reste avec des spectacles spécialement conçus pour eux. Par exemple, "Jacominus & Moi", une conférence ébourrifée de Rebecca Dautremer, destinée aux enfants à partir de 8 ans. Ou encore le concert dessiné "Le dernier sur la plaine" de Nathalie Bernard, accessible dès 10 ans.

Et pour ceux qui aiment allier littérature et créativité, le concours de tricot 2023 propose une thématique originale : l'histoire d'amour entre Roméo le poireau et Julotte la carotte.

Chaque année, la Fête du Livre est également l'occasion de récompenser les talents littéraires à travers ses prix. Les lauréats des prix littéraires 2023 seront ainsi mis à l'honneur lors de cette édition.

Enfin, un petit clin d'œil aux scolaires : certains auteurs invités prendront le chemin des écoles pour aller à la rencontre des élèves stéphanois, une belle initiative pour rapprocher les jeunes de la littérature.

En somme, la Fête du Livre de Saint-Étienne 2023 s'annonce comme un événement riche en découvertes, en émotions et en partages. Rendez-vous du 13 au 15 octobre pour vivre ces moments exceptionnels !