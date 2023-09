Vivez la poésie comme jamais auparavant avec le Poètobus

À bord du Poètobus, vous découvrirez une riche collection de 1500 recueils de poésie, prêts à être feuilletés et appréciés. Pour ceux qui aiment jouer avec les mots, des jeux de société et des jeux d'écriture sont mis à disposition. Et pour une expérience encore plus immersive, le Poètobus est équipé d'une "cabine sonore". Celle-ci offre la possibilité d'écouter des poèmes et même de s'enregistrer, permettant à chacun de laisser une trace de sa voix et de son talent.

1 Poètobus, 3 projets

Écrire et enregistrer à la Prévert. Au programme : atelier d’écriture “Écrire à la Prévert”, jeux poétiques, collage sonores. A partir de 7 ans – atelier “pimp’ton Prévert” : collages poétiques, inventaires “à la Prévert”, évasion du réel…

Écouter Prévert – à l’intérieur de la cabine sonore ou en extérieur, entrez dans l’univers prévertien à travers plusieurs voix : celle de Prévert, celles des poètes contemporains, les vôtres…

Un·e poéte·sse dans les bagages. Un poète vient à votre rencontre, vous déclame des poèmes à la demande et vous invite à laisser votre marque poétique dans l’espace public.

Une surprise à la Tati : les Facteurs de Poèmes. Deux facteurs parcourent les rues à vélo, semblant tout droit sortis d’un film de Jacques Tati. Ils chantent, déclament, chuchotent des poèmes… Un instant suspendu qui permet de prendre son temps, celui de la poésie.

Le programme est disponible à cette adresse.

Crédits photo et illustration : Terres de Paroles