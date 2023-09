Exposition : la plume de la sculptrice Camille Claudel à l'honneur

Elles mettent également en lumière les personnes qui ont soutenu Camille Claudel, notamment l'éditeur Eugène Blot, le sculpteur Auguste Rodin, et les critiques d'art Mathias Morhardt et Gustave Geffroy. Plus qu'un simple aperçu de ses travaux, ces lettres révèlent la personnalité de Camille Claudel, y compris ses passions, ses incertitudes et ses angoisses qu'elle partageait avec ses correspondants.

Dans cette série de lettres s'étendant de 1895 à 1909, Camille Claudel discute de ses projets artistiques en cours ainsi que des œuvres qu'elle prévoit d'exposer. Elle exprime par exemple ses hésitations face à une commande pour un monument dédié à Auguste Blanqui, le révolutionnaire indéfinissable qui a passé plus de 33 ans en prison pour ses convictions, et explique finalement pourquoi elle choisit de ne pas faire avec ce projet. Les correspondances suivent également les différentes phases de la fabrication en bronze de La Joueuse de flûte et les spécificités techniques liées à la fonte de L’Âge mûr pour Louis Tissier. En outre, Claudel confie à Blot ses difficultés financières, le sollicitant régulièrement pour un soutien financier, preuve de la relation de confiance établie entre elle et son éditeur.

Ces lettres mettent en avant le souci du détail de Claudel dans le processus de création de ses sculptures, incluant parfois son intervention directe dans la coulée des bronzes. Elles révèlent aussi les raisons derrière la ciselure unique du Buste de Rodin et le contexte dans lequel Persée et la Gorgone a été créé. Exposées à côté des sculptures qu'elles décrivent, ces lettres apportent un éclairage sur l'origine des œuvres et les conditions de leur fabrication, rappelant que la réalisation d'une sculpture n'est pas seulement l'expression de l'intention de l'artiste, mais aussi le résultat d'un ensemble complexe de processus techniques et de commandes.

Cette exposition sera aussi l'occasion d'assister à différentes performances et événements comme une lecture théâtralisée de lettres par Anne Kessler, de la Comédie-Française, le 1er octobre, un spectacle autour de la vie de Camille Claudel le 14 octobre, ou encore une journée d'étude sur le thème des correspondances d'artistes le 19 octobre.

crédits photo : Camille Claudel, L'Âge mûr (1899), bronze, Paris, musée Rodin par Thibsweb — Travail personnel, Domaine public