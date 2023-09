Babelica : l'édition indépendante tient salon sur la toile

Babelica, c'est avant tout un salon du livre axé sur les œuvres des maisons d'édition indépendantes, mettant en avant des voix variées et valorisant la diversité et l'innovation. Il offre un éventail de titres issus de l'abondante production des éditeurs indépendants. De plus, le Salon du livre Babelica reste accessible en ligne dès le 20 septembre 2023 et ce, jusqu'à sa prochaine édition en 2024.

C'est également un forum de dialogue, de partage et de réflexion entre professionnels, universitaires, lecteurs et passionnés. Les débats, lectures et autres événements de 2023 émanent directement des éditeurs membres de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, artisans du programme de Babelica.

Le salon intègre aussi un marché des droits. Des rendez-vous dédiés aux échanges de droits sont prévus entre le 20 et 22 septembre dans divers domaines tels que la littérature, les sciences humaines ou encore la jeunesse. Ces rencontres nécessitent une inscription préalable et offrent aux éditeurs l'opportunité de mettre en avant des ouvrages de leur catalogue auprès des professionnels présents. Hors de ces événements, les maisons d'édition peuvent être contactées directement via la plateforme de droits.

Reflet du réseau de 800 membres de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, cette manifestation présente une riche diversité éditoriale, avec des publications dans de nombreuses langues, dont certaines sont en lutte pour leur reconnaissance. Malgré une interface principalement en anglais pour des raisons pratiques et financières, l'effort a été fait pour mettre en avant les différentes langues des ouvrages.

En outre, bien que le format virtuel offre des avantages tels que la réduction des coûts et de l'impact environnemental, il a fallu faire des choix en matière de programmation en raison des décalages horaires. Toutefois, toutes les activités seront disponibles en replay sur la chaîne Youtube de l'Alliance.

Parmi les temps forts côté francophonie :

20 septembre 2023

- Discussion avec Lilian Thuram sur les coéditions solidaires

- Atelier « Pour revaloriser le travail intellectuel »

- L’intelligence artificielle et l’édition indépendante

21 septembre 2023

- L’écologie décoloniale dans le monde du livre

- Lectures proposées par LEGS Edition

- Discussion avec Vandana Shiva à l’occasion de la publication de ses mémoires

- Le marché des droits en littérature et sciences humaines et sociales

- Le livre multilingue, un indispensable soutien au patrimoine immatériel

- Traduire et éditer le genre organisée par Legs édition

22 septembre 2023

- Regards croisés : la librairie et l’édition indépendante en Afrique subsaharienne francophone (en partenariat avec l’AILF)

- Lectures organisées par Legs édition

- Repenser le statut du travail : le modèle africain par Ousmane Sidibé (auteur, Mali) organisée par les éditions de l’Atelier Discussion :

- Discussion organisée par Dent-de-lion et On ne compte pas pour du beurre : Quelle prise de risque pour l’édition jeunesse « engagée » ?

- L’édition inclusive : vers une édition plus ouverte

- Lectures proposées par Elyzad

Plus d'informations.