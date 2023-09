La maison-musée dédiée à Ramuz ouvre ses portes 

Nichée au cœur du vieux bourg de Pully, cette maison vigneronne du XVIIe siècle a été le foyer de l'éminent écrivain vaudois entre 1930 et son décès en 1947. Une partie de cette demeure majestueuse est consacrée à ce projet de musée. Il a germé il y a une décennie, et vise à promouvoir l'œuvre de Ramuz à un large public.

L'homme derrière la plume

Le musée promet une expérience riche, divisée en sept sections. Un itinéraire qui permet aux visiteurs de se connecter avec l'écrivain, son univers, ses écrits et l'homme derrière la plume. La collaboration avec le Centre des littératures en Suisse romande a permis de garantir une interprétation à la fois savante et accessible de la vie de Ramuz.

Le design du musée est résolument contemporain et épuré. Les visiteurs découvriront l'ensemble des œuvres de Ramuz, notamment Derborence, Aline et La Grande Peur dans la montagne, ainsi qu'un court-métrage de Lionel Baier inspiré du livre Une main de l'écrivain suisse. Son bureau, dominant le lac Léman et préservé tel qu'il était en 1930, est un point culminant de la visite.

Le musée présente par ailleurs des objets personnels, des photos, des lettres et des manuscrits, ainsi qu'une « bibliothèque idéale » de l'auteur, et même les paquets bleus et jaunes des cigarettes "Celtique" que Ramuz consommait sans arrêt. Le tout offrant un aperçu intime de sa vie.

L'ouverture du musée n'a pas été sans controverses. Bien que le projet ait reçu le soutien de la famille de Ramuz dès 2013, il a été entravé par des conflits relatifs à la préservation de l'appartement historique de l'écrivain. Toutefois, après plusieurs rebondissements, dont le rejet d'un recours en mars 2019, le projet a finalement vu le jour.

Avec un coût de 1,5 million de francs, le musée aspire à devenir un lieu incontournable pour les admirateurs de Ramuz. La cérémonie d'inauguration, le 23 septembre prochain, coïncide avec la Nuit des musées de Lausanne et Pully.

Crédits photo : ADnine — CC BY-SA 4.0