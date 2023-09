Jul et Timothée de Fombelle, Grands invités de la 41e Foire du Livre de Brive

Lancé l'année précédente avec la présence de Susie Morgenstern et Émile Bravo aux côtés de François Busnel, l'honneur accordé aux grands invités souligne l'importance croissante de la bande dessinée et de la littérature jeunesse au sein de la Foire du livre.

Ces genres occupent une place prépondérante dans les rencontres, événements et séances de dédicaces. Jul et Timothée de Fombelle contribueront activement à la conception et à la promotion du programme, favorisant ainsi des liens entre les différents genres littéraires.

Diplômé de l'École Normale Supérieure et agrégé d'Histoire, Jul s'est d'abord consacré à l'enseignement avant de renouer avec sa passion première, le dessin. Il a collaboré avec des médias renommés tels que Le Monde, Libération et Charlie Hebdo, se spécialisant dans le dessin d'actualité.

Son premier album, Il faut tuer José Bové, marque son entrée dans le monde de la bande dessinée. Lauréat du Prix René Goscinny en 2007, il lance ensuite la série Silex and the City, adaptée à la télévision sur Arte. Il continue d'explorer l'Antiquité avec ses encyclopédies illustrées, et en 2016, il se voit confier les aventures de Lucky Luke. Plus tard, il fusionne histoire et gastronomie dans La faim de l'histoire.

De son côté, Timothée de Fombelle, après avoir enseigné les Lettres et écrit pour le théâtre, se lance dans la littérature jeunesse. En 2006, il publie Tobie Lolness, un roman fantastique qui connaît un succès mondial et lui vaut de nombreux prix, dont le Prix Saint-Exupéry.

Il poursuit avec des œuvres variées, dont Georgia. Tous mes rêves chantent, Le Livre de Perle et La Bulle. En 2017, il écrit Neverland, son premier livre destiné aux adultes. En 2021, il est honoré du Prix Sorcières pour Alma, Le vent se lève, et l'année suivante, il publie la suite de cette trilogie abordant l'esclavage, Alma L'enchanteuse.

Crédits photos © Timothée de Fombelle - Chloe Vollmer / Editions Gallimard ; Jul - Rita Scaglia / Dargaud