Silex and the City, le jeu : prenez l'évolution à rebrousse-poil (laineux...)

Pour qui l’aurait manquée, la fresque préhistoricomique de Jul (dessins et scénario), ce sont près de 625.000 exemplaires vendus, après parution chez Dargaud (donnée : Edistat). Le tout truffé de jeux de mots truculents et de célébrités conviées, parfois malgré elles, dans une œuvre bien cavernicole.

Et puisqu’il faut s’y coller, justement, Blog, le père, Spam, la mère, et leurs enfants, la fille aînée Web et le cadet URL, sont d’humeur volcanique. Car, paraît-il, certains seraient tentés d’évoluer, 40.000 ans avant notre ère. Pour les aider dans leur quête de stala ni gmites ni ctites — disons, de stagnatite —, les joueurs devront éviter à tout prix de découvrir quoi que ce soit.

Pour ce faire, nous disposons de cartes personnages, façon jeu des sept familles, avec des invités, appelés Voisins – les personnages secondaires de la série, tel Crao De La Pétaudière, PDG du volcan « Énergie Du Feu », Lascaux Sifredi, Acteur X (l’Étalon lémurien) ou encore le Docteur Simmoney, chaman lacanien.

Pour démarrer, on installe au centre des jetons Silex — Idée, les jaunes, Idée noire, les autres — et autour, une triangulation de cartes de personnages (aussi bien les Dotcom que les Voisins). Chacun son tour, les joueurs se départiront d’une carte qu’ils ont en main, pour recouvrir les cartes. Et parce que la pile de pioche n’a pas encore été inventée à l’époque, on étale le reste des cartes tout autour, pour un joyeux chaos.

L’objectif sera donc d’avancer, sous le regard de Werther, le chimpanzé orange (camarade de classe d’Url et amoureux de Web), en se départissant des personnages… et surtout ne jamais être à court. Car pourrait vous tomber dessus une carte Découverte…

Et là, c’est le drame.

Parmi ces dernières, la banque (type Crédit arboricole ou BNP, la Banque Nationale Paléolithique), ou encore Flechesbook et les réseaux sociaux, voire la politique (ô, misère…), l’écriture, la mauvaise foi, la roue ou le feu. Dans ce contexte, on le comprend, toute Découverte est une avanie (et framboise), faisant accumuler des mauvais points, puisqu’ils vont dans le sens de l’évolution, de la civilisation et du progrès : tout ce que l’on souhaite éviter.

Jeu rapide, dont les règles ont tout de même besoin de rentrer en tapant délicatement à coups de fémur de mammouth, Silex and the city renoue avec l’atmosphère-humour noir des BD. Mieux ! Chacun, quel que soit son âge, apportera sa pierre taillée ou polie à l’édifice en racontant une petite histoire qui liera les cartes les unes aux autres. D’autant que les membres Dotcom ont des pouvoirs qui autorisant de délicieuses facéties !

On joue ici en trois manches, chaque apparition d’une Découverte mettant fin à la manche. À potasser un peu, mais surtout avant d’avoir poussé l’apéro trop loin, le jeu s’avère délicieux pour accompagner les libations estivales !

N'oublions pas non plus que la série animée Silex and the City, diffusée en 2012 sur Arte, est disponible en intégralité sur Youtube (et en toute légalité). En voici un petit épisode de vacances :

En supplément, voici les règles du jeu, par leurs créateurs.

