Harry Potter :  House of MinaLima s'expose à la Galerie Gallimard  

La House of MinaLima est une galerie et une boutique née en 2016 à Londres. Elle expose et vend le travail de Miraphora Mina et Eduardo Lima, les designers graphiques derrière les films Harry Potter et Les Animaux fantastiques, par l'entremise de leur Studio MinaLima.

L'enseigne offre une plongée dans l'univers visuel des films avec des expositions d'affiches, de cartes, de livres et d'autres objets graphiques qui ont été créés pour le Monde des Sorciers.

C'est une destination incontournable pour les fans, où ils peuvent voir de près le détail des créations de Mina et Lima, et acheter des reproductions pour leur propre collection. En septrembre 2020, La House of MinaLima a déménage au coeur du quartier de Soho.

Cette exposition accompagne la parution chez Gallimard Jeunesse, le 12 octobre prochain, de deux premiers titres illustrés par le duo de graphistes. Une boutique temporaire sera d'ailleurs aménagée à la Galerie Gallimard à l'occasion de l'exposition.

À gauche : 40€ - 480 pages • 156 x 229 mm / À droite : 39,95 € - 224 pages • 240 x 280 mm • dès 13 ans. Gallimard Jeunesse.

Crédits photo : Gallimard Jeunesse