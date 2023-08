À Nancy, Thierry Magnier débattra de la sexualité en littérature jeunesse  

Pour cette édition 2023, Christiane Taubira est mise à l'honneur en tant que présidente du Livre sur la Place. Reconnue pour son parcours politique en tant qu'ancienne ministre de la Justice et garde des Sceaux, elle s'est également illustrée à travers ses combats législatifs emblématiques. Au-delà de la politique, Christiane Taubira est écrivaine.

Elle est l'auteure de plusieurs livres à succès tels que Gran Balan, Nuit d’épine, et son dernier en date, Frivolités, sorti en janvier 2023. Son amour pour la littérature s'est nourri de ses nombreuses lectures, et sa prise de conscience de l'influence des mots s'est renforcée grâce à Aimé Césaire.

Cette année, la journaliste et essayiste, Ariane Chemin, prend la présidence de la 21e édition du Prix Livre et Droits Humains. De son côté, l'écrivaine et journaliste Clara Dupont-Monod dirige la 8e édition du Prix Stanislas pour le meilleur premier roman de la rentrée littéraire. Enfin, l'acteur Pierre Deladonchamps préside la 4e édition du Prix Ginkgo du Livre Audio.

Place aux idées

Le Livre sur la Place a choisi pour cette édiition de mettre en avant des rencontres axées sur des échanges intellectuels, invitant chercheurs, penseurs et philosophes à discuter des enjeux mondiaux. Dans cette optique, « il était impensable de ne pas aborder le sujet de la représentation de la sexualité dans la littérature », explique le salon littéraire.

Le samedi 9 septembre de 10h à 11h un débat, #whenIwas15, Sexe, ados et littérature : les liaisons dangereuses, est organisé, avec la participation de Nicolas Mathieu, Marie Pavlenko, Thierry Magnier, et la sexologue Sophie Pilcer. La représentation de la sexualité dans la littérature destinée aux jeunes est-elle toujours considérée comme un tabou en France ?

À LIRE - Bien trop Petit, le livre qu'a censuré Gérald Darmanin

Le débat a été relancé le 17 juillet 2023 suite à l'interdiction de vente aux mineurs du livre de Manu Causse, Bien trop petit, qualifié de « pornographique » par le ministère de l’Intérieur. La question se pose : est-il inapproprié d'aborder le sexe et la sexualité dans des livres destinés à des lecteurs de moins de 15 ans ?

Pleins feux sur l'Allemagne, pays à l'honneur

Brigitte Fossey offrira une lecture des contes de Grimm, tandis qu'Olivier Mannoni, le traducteur de Mein Kampf, animera un débat sur la traduction. Les participants auront par ailleurs l'opportunité de découvrir en avant-première Anselm de Wim Wenders.

Un autre débat majeur se concentrera sur l'Europe, enrichi par la participation de prestigieux auteurs germanophones tels que Maxim Leo, Ingo Schulze , ou encore Robert Seethaler. Cette programmation, réalisée en collaboration avec le Goethe-Institut de Nancy, se veut une exploration approfondie de la riche histoire et culture allemande.

À LIRE - En route pour le 23e rendez-vous international de Carnet de voyage

Enfin, à noter, un lauréat du Prix Nobel sera présent en la personne de Wole Soyinka, premier auteur africain distingué par le Prix Nobel de Littérature en 1986. L'écrivain nigérian, fervent militant politique, a enduré des années d'incarcération à cause de ses convictions, a été condamné à mort, et a dû fuir en exil pour avoir résisté aux régimes dictatoriaux et contesté l'idéologie coloniale. Aujourd'hui, il demeure une figure influente plaidant pour la démocratie.

Voici le programme complet de la 45e édition du salon du Livre sur la Place :

Crédits photo : Livre sur la Place