L'anatomie par le dessinateur et auteur Michel Lauricella

Formé à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Michel Lauricella enseigne la morphologie depuis environ 20 ans. Après avoir exercé à l’école Émile Cohl (Lyon), aux ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris, aux Gobelins (Paris), à Lisaa (Paris), à l’Atelier (Angoulême), il est actuellement à l’atelier Fabrica114 (Paris).

Il est l'auteur de neuf ouvrages, publiés chez Eyrolles (collection Morpho) et traduits en 12 langues : Squelette, repères osseux (2018), Graisse et plis de peau (2018), Formes articulaires, fonctions musculaires (2019), Mains et pieds (2019), Carnet morpho : écorché un genre (2019), XXL corps bodybuildés (2020), Anatomie des plis de vêtements (2021), Mammifères (2022) et Tête et cou (2023). En 2018, avec Magali Cazo, il a également co-écrit L’atelier de poche, un recueil d’exercices pour « faire l’expérience de la diversité du dessin, alternant les approches techniques, thématiques, expressives, avec plaisir ».

La manifestation présentera notamment une sélection de planches originales issues de ses publications et de ses travaux autour de la figure extraordinaire de l’« écorché ». Chacune d'entre elles sera ensuite disponible à la vente.

De plus, plusieurs activités seront proposées au public : un atelier libre de dessins en présence de l’auteure et l’article Lou le Cabellec, et une performance chorégraphique de Charles Essombe.

Pour cet événement, l’affiche (ci-dessous) est signée Michel Bouvet, auteur du Manuel du graphiste (2022), co-écrit avec Fanny Laffitte, aux éditions Eyrolles.

Pour accéder au programme de la journée, c'est ici.

Crédits photo : Edition Eyrolles