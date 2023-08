Le "Goncourt néerlandais" 2020 : “Je suis devenu écrivain à 50 ans”  

En ce jour de juillet, il ne peut échapper à un examen de conscience, énumérant ses déceptions : un divorce, le célibat persistant, l'absence de temps libre, de réussite financière… La liste s'étire, dans laquelle tout en haut l'état de santé déclinant de Canaille…

Mais n’est-ce pas quand on s’y attend le moins qu’apparaît ce coup de pouce de la providence ? Une femme, un proche, et c’est reparti…

ActuaLitté : Pouvez-vous vous présenter pour les français qui ne vous connaissent pas encore ?

Sander Kollaard : Je suis né en 1961 à Amstelveen, au sud d'Amsterdam. Ma vie a été très ordinaire, comme la plupart des vies, mais pour moi, bien sûr, c'était assez excitant. J'étais assez heureux et plutôt lumineux. J'ai étudié l'histoire à Amsterdam, déménagé là-bas, suis tombé amoureux et encore tombé amoureux plus de fois que je ne peux m’en souvenir, et j'ai fait différents métiers qui ne m'ont jamais vraiment enthousiasmé.

À un moment donné, je suis tombé amoureux d'une Suédoise, j'ai déménagé en Suède et je suis devenu père. C'est dans le pays d’August Strindberg que j'ai commencé à écrire plus sérieusement - aussi pour avoir une bonne excuse pour m'éloigner de temps en temps de tous les tracas liés à la gestion d'une famille avec de jeunes enfants. Je vis toujours en Suède qui est, compte tenu de ma carrière d'écrivain de langue néerlandaise, un peu schizophrène, quoique dans le bon sens.

Je suis un écrivain. Cela me surprend encore parfois. J'ai débuté sur le tard, à 50 ans. Même si j'avais une vague ambition d'être écrivain, comme tant de gens, il n'a jamais été évident que j'en serais un. Ce qui m'a le plus retenu, c'est qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser qu'il n'est pas nécessaire d'être spécial ou d'avoir une vie spéciale pour être un bon écrivain. Ce qui compte, c'est la capacité, pas l'identité. Une fois que j'ai commencé à écrire simplement et sans vergogne sur ce qui m'intéressait, ma « carrière » a décollé.

2012 : Retour immédiat de l'être cher (recueil de nouvelles ; a remporté le Van der Hoogtprijs)

2015 : Stage IV (roman ; choisi comme « livre DWDD du mois » ; traductions en Allemagne et aux États-Unis)

2018 : Messages de vie (nouvelles)

2019 : Une journée de chien (roman ; lauréat du Librisprize 2020 ; traductions au Japon, en Corée du Sud, en Allemagne et en France)

2021 : Les Couleurs d'Anna (roman)

2012 - aujourd'hui : essais, critiques et articles pour magazines et journaux littéraires et non littéraires.

Dans ce roman, on suit Henk van Doorn, infirmier en soins intensifs de cinquante-six ans, divorcé, dans l’été neerlandais. On est parfois dans sa tête, parfois à l’extérieur. Pourquoi avoir choisi de mettre un scène un tel personnage ?

Sander Kollaard : Henk est un homme assez ordinaire, menant une vie assez ordinaire. Par "ordinaire", je veux dire qu'il n'est pas le genre d'homme qui est si le sujet central d’un livre, d’un film et d’une série télévisée. Rien chez lui n'est spectaculaire. Il est le genre d'homme que beaucoup de gens ne remarqueraient jamais ou, s'ils le voulaient, jugeraient comme inintéressant.

J'affirme que toute vie est riche et intéressante si vous faites l'effort de la regarder réellement - ou plutôt, de réellement sympathiser avec elle. C'est ce que j'ai fait avec Henk. Ce que je veux exprimer, c'est que presque aucune vie n'est spéciale, mais presque toutes sont riches et intéressantes.

C’est un peu le male blanc de plus 50 ans, mais du côté de la lose...



Sander Kollaard : Je comprends le récit auquel vous faites référence - les hommes blancs sont surreprésentés à bien des égards, une correction s'impose, certains hommes pensent que cette correction signifie qu'ils sont "du côté des perdants" - mais je ne pense pas que cela soit intéressant en littérature.

La littérature ne devient jamais très excitante lorsqu'elle traite du typique - des personnages qui ne se représentent pas pour eux-mêmes mais pour un type. C'est beaucoup mieux avec le spécifique. Henk n'est pas un homme blanc typique, mais Henk, illustrant simplement Henk.

Le personnage semble en effet banal, il l’est peut-être bien moins que ceux qui l’entourent, comme son frère Freek, son ex-femme Lydia, la jeune Saskia…

Sander Kollaard : Je pense que Henk est plutôt ordinaire, mais il est plus réfléchi que la plupart. Il lit beaucoup, il réfléchit à toutes sortes de choses, il essaie vraiment de comprendre cette vie et ce monde très étranges. Il découvre aussi que son chien est gravement malade. Cela le déchire émotionnellement, de sorte que nous pouvons le voir plus que nous ne le ferions autrement. Il est, pour ainsi dire, un livre ouvert. Cela a rendu assez facile d'écrire sur lui.

Henk est pas mal travaillé par la mort ? Son vieux chien Canaille est mal en point, sa famille a vécu un drame...

Sander Kollaard : Il est infirmier en soins intensifs. Il connaît la mort, la connaît même bien. Il en est certes très affecté, mais d'une manière très particulière : son sens de la mortalité lui fait prendre conscience avec acuité de la valeur de son temps. Memento mori, se rappelle-t-il quelque part dans le livre. Et puis : carpe diem. Les deux sont intimement liés pour lui : les deux faces d'une même médaille (la vie).

En vieillissant, votre temps devient plus précieux, car vous en avez moins. Et donc les questions sur la façon de le dépenser deviennent plus pressantes. Qu'est-ce que je considère comme une bonne vie ? Que dois-je faire pour avoir cette vie ?

Sa déprime fondamentale vient du temps qui passe, et la conscience de cette réalité. Est-ce une question qui vous travaille personnellement ?

Sander Kollaard : Je pense qu’il est moins déprimé que réaliste. Il a un œil ouvert sur les misères de la vie, bien sûr, mais cela ne semble que l'inspirer à en rechercher la beauté, qui existe tout autant.

Tout ce que j'écris est personnel, mais rien n'est autobiographique. J'avais 56 ans à l'époque où j'ai écrit ce livre, comme Henk, et une de mes questions était : eh bien, qu'y a-t-il encore à apprécier dans la vie, quelles sont encore de bonnes raisons de vouloir vivre ? Cela rend le livre personnel. Pourtant, il n'y a pratiquement rien dans la vie de Henk qui concerne la mienne et ce n'est donc pas autobiographique.

La figure lumineuse du roman est la nièce de Henk, Rosa. Qu’est ce qui la lie à son oncle un peu bizarre ?

Sander Kollaard : Je ne sais pas trop quel est le lien entre Henk et Rosa. Ils sont très à l'aise ensemble, c'est sûr. Freek est peut-être la clé ici, le père de Rosa et le frère de Henk. Il porte beaucoup de jugement sur les deux. En revanche, Henk et Rosa ne se jugent pas, ce qui peut être la base de leur lien.

L’écriture limpide et simple, s’attache à dépeindre un quotidien banal. Pourquoi ce choix ?

Sander Kollaard : L'écrivain américain John Updike a dit un jour qu'il pensait que la littérature devait « donner au banal son beau dû ». La littérature devrait montrer à quel point « l'ordinaire » est merveilleux. Je suis d'accord. Eh bien, la littérature peut bien sûr faire ce qu'elle veut, mais il est certainement vrai que la littérature est très douée pour éclairer le banal.

Vous ne cachez aucune des pensées du personnage, jusqu’à frôler le politiquement incorrect. Pensez-vous que c’est une des raisons qui en a fait le succès critique aux Pays-Bas ?

Sander Kollaard : Les pensées intérieures de Henk sont parfois grossières, mais je ne pense pas que les pensées soient qualifiées de politiquement correctes ou incorrectes. Cela nous amènerait en territoire orwellien. Si une pensée sexiste surgit dans ma tête, eh bien, c'est grossier ; mais tant que je m'analyse et que je ne commence pas à dire des bêtises sexistes, je ne fais rien de mal.

J'ai parlé à des centaines de personnes au sujet du livre. Beaucoup expriment un profond penchant pour Henk. J'ai entendu plusieurs fois : oh, je suis un peu tombée amoureuse de lui... Apparemment, c'est un personnage très sympathique.

Je pense qu'il y a quelque chose de très encourageant chez Henk. Il montre sans emphase ni cynisme qu'un sens profond de la réalité va de pair avec un Lebensbejahung (affirmation) vital.

Oh oui, nous dit Henk, la vie est courte et misérable, mais quelle belle aventure ! Ce « message » est arrivé au bon moment, je suppose, au milieu d'une pandémie qui a laissé de nombreuses personnes découragées, ternes et désespérées. Henk vient leur faire un gros câlin.

Une journée de chien paraît le 31 août prochain, aux éditions Héloïse d’Ormesson.

Crédits photo : Annaleen Louwes