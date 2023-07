L’équivalent du Goncourt 2020 néerlandais enfin traduit  

BONNES FEUILLES - Il ne prend pas de vacances : troisième erreur. Et la liste s’allonge encore. Pas d’argent placé : nouvelle erreur. Pas d’Audi, pas de maison à lui, pas d’abonnement à la salle de sport : erreur, erreur, erreur. Mais le pire dans ce bilan morose ? Son vieux chien qui donne d’inquiétants signes de faiblesse.

Cette journée s’annonce des plus ordinaires. Et pourtant des événements presque anodins viennent pimenter ce morne quotidien : une invitation inattendue à l’anniversaire de sa nièce et l’apparition d’une inconnue venue porter secours à Canaille, qui s’est effondré pendant sa balade. La libido en berne depuis belle lurette, Henk s’étonne d’éprouver pour elle une étincelle de désir. Les surprises émaillées tout au long de cette journée, finalement pas si banale, réveilleront, peut-être, son appétit pour l’existence.

Un livre pénétrant, porté par une écriture fluide et limpide, entre Anna Gavalda et Philippe Delerm, qui fait scintiller la beauté du quotidien.

Les éditions Héloïse d'Ormesson nous en proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1961, Sander Kollaard est un écrivain néerlandais. Il vit en Suède, dans un ancien presbytère, avec sa femme et leurs trois enfants. Il a publié deux recueils de nouvelles et deux romans tous couronnés par de nombreux prix littéraires. Stage Four, son premier roman, a été plébiscité par la critique aux Pays-Bas. Une journée de chien, son second roman, a été lauréat du Prix Libris Literature 2020, l’équivalent du Goncourt 2020.