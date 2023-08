Quand ChatGPT sert à censurer des livres

Agent conversationnel, ChatGPT est une intelligence artificielle générative capable de répondre à différentes questions d'une manière plus ou moins précise. Pour « prendre position » sur tel ou tel sujet, l'outil s'appuie sur les données accessibles sur internet, qu'il combine et recombine afin de s'exprimer. Aidé par l'« apprentissage automatique », ChatGPT affine ses réponses au fil des requêtes...

L'Iowa, terre de censure

Comme d'autres États gouvernés par des républicains, l'Iowa, au centre des États-Unis, s'est doté d'une législation qui facilite la censure des ouvrages au sein des collections des bibliothèques scolaires. La loi SF 496, signée par la gouverneure Kim Reynolds le 26 mai dernier, proscrit ainsi les livres qui comportent « des descriptions ou des représentations visuelles d'actes sexuels » et limite les possibilités d'aborder les questions relatives au genre et à l'orientation sexuelle auprès de certains élèves.

Dans la ville de Mason City, le district scolaire met tout en œuvre pour ne pas se retrouver en infraction avec cette nouvelle législation. En effet, tous les livres des collections des bibliothèques scolaires sont concernés : la présence d'une description jugée licencieuse par un parent d'élève pourrait déboucher sur un vilain scandale, voire une sanction pour le district...

« Nos salles de classe et bibliothèques scolaires ont de vastes collections, faites de textes achetés, reçus en dons ou obtenus d'autres manières. Il est tout simplement impossible de lire tous les livres et de s'assurer qu'ils respectent les nouvelles dispositions », constate Bridgette Exman, superintendante adjointe chargée des cursus et de l'enseignement pour le district de Mason City.

Début août, 19 ouvrages ont été retirés des étagères des bibliothèques scolaires, rapporte The Gazette, dont La Servante écarlate de Margaret Atwood, La couleur pourpre d'Alice Walker, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas ou encore Beloved de Toni Morrison.

ChatGPT une durite

Pour identifier ces 19 ouvrages à bannir, les services du district scolaire se sont tournés vers un assistant particulier : ChatGPT, appelé à la rescousse face à la somme de documents à traiter.

« Des listes de livres régulièrement dénoncés ont été compilées, afin de créer une liste unique de livres à passer en revue. Les livres de cette liste ont été examinés pour y identifier d'éventuelles descriptions d'actes sexuels. Chacun de ces textes a été scruté à l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle pour déterminer s'il faisait apparaitre une telle description », détaille le district.

Expliquant à PopSci « avoir mieux à faire que passer autant de temps » à lire tous les livres, Bridgette Exman a confirmé l'utilisation de ChatGPT. Interrogé sur la présence d'une description sexuelle dans La Servante écarlate, ChatGPT nous répond :

« La Servante écarlate » (titre original : « The Handmaid's Tale ») de Margaret Atwood traite de thèmes sensibles, y compris la sexualité et les relations entre les personnages. Cependant, le ton du roman est principalement sérieux et dystopique, et les descriptions sexuelles sont généralement limitées et ne sont pas explicitement détaillées. – ChatGPT

L'outil ajoute aussi, fait notable : « Il est important de noter que les perceptions de ce qui est considéré comme une description sexuelle peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction de sa sensibilité et de son interprétation personnelle. »

Des biais humains, trop humains

Si l'agent conversationnel n'a pas directement censuré les textes, sa participation à une entreprise de sélection préalable à la censure interroge. Puisqu'elles se basent sur les données disponibles en ligne et sur une littérature majoritairement masculine et occidentale, les intelligences artificielles ont souvent un horizon culturel limité, où ressortent parfois des biais sexistes et racistes.

À LIRE - États-Unis : vidées, changées en prisons... Les bibliothèques malmenées

ChatGPT semble assez mesuré concernant les scènes de sexe de La servante écarlate, mais la manière dont il façonne ses réponses peut s'avérer problématique, dans ces cas de figure. L'outil pourrait ainsi grossir le trait en s'appuyant sur des sources partisanes ou des avis orientés glanés sur le web.

L'usage de l'agent conversationnel pour constituer des listes d'ouvrages à censurer serait encore plus dangereux. En récupérant les listes déjà établies par Moms for Liberty ou d'autres organisations réactionnaires, ou en se basant sur les cas de censure recensés ces dernières années aux États-Unis, l'IA ferait payer un plus lourd tribut aux mêmes ouvrages.

Photographie : illustration, chiarashine, CC BY-NC 2.0

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres