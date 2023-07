Librairie éphémère et lectures à foison : vive la rentrée

Des maisons d'édition comme Noir sur Blanc, Plaisir de Lire, Paulette éditrice et La Veilleuse font partie du paysage littéraire de fiction, aux côtés de Favre, une maison généraliste importante. La littérature destinée aux jeunes est vivante dans la capitale vaudoise, avec des maisons diversifiées comme Albiziabooks, Éditions Torti, uTopie et Beth Story.

Il se trouvera aussi des revues à découvrir, comme Arkhaï, Archipel, Bibliothèque historique vaudoise (BHV), Cahiers d’archéologie romands (CAR) et Cahiers de la Renaissance Vaudoise.

Dans les sciences humaines, de nombreux témoignages et essais sont produits par des maisons engagées comme Antipodes et les Éditions d’en bas. Les Éditions Helvetiq présentent une nouvelle façon d'intégrer l'édition de jeux, de livres pratiques et gastronomiques, de livres illustrés de qualité.

1 livre acheté = 1 livre offert

C'est l'occasion des cadeaux! Pour la quatrième fois, le Service des bibliothèques & archives de Lausanne, qui dirige la politique du livre, incite le public à découvrir et à se procurer des livres des éditeurs lausannois. L'initiative "Un livre acheté, un livre offert" est relancée, ce qui profite à tous les intervenants dans le monde du livre.

Profitez de cette opportunité pour connaître de nouveaux écrivains, de nouveaux dessinateurs et de nouvelles maisons d'édition! Du 20 au 23 septembre 2023, pour chaque livre que vous achetez à la librairie temporaire Lire à Lausanne, gérée par la coopérative Basta!, vous recevrez un autre livre gratuitement. Cette offre s'applique au livre le moins cher, jusqu'à un maximum de 50 CHF.

Cette action est financée par le Service des bibliothèques & archives, dans le but de mettre en valeur et de soutenir les maisons d'édition lausannoises. Retrouver le programme intégral ci-dessous :

Un moment de rencontre privilégié

La Bibliothèque La Sallaz lancera par ailleurs un tout nouveau cercle de lecture pour adultes le 4 septembre 2023, en mettant l'accent sur la convivialité, la collaboration et la flexibilité. De quoi enrichir les possibilités de lecture, selon le souhait de Sophie Michel et Alexandre Berto, qui ont conçu cette réunion.

La lecture est en vogue. Des figures marquantes émergent dans le domaine de l'édition et l'on trouve de plus en plus de podcasts sur le sujet. Dua Lipa, Reese Whiterspoon, Emma Watson et d'autres alimentent leurs cercles de lecture sur les réseaux sociaux. Alexandre Berto le clame : « La lecture est à la mode ! ». Un café ou un verre de bienvenue, ainsi que de nouvelles lectures attendent les nouveaux (et bien) venus.

Crédits photo © Ville de Lausanne