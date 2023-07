En Australie, Genre Queer, de Maia Kobabe, échappe à la censure

Le 26 juillet, Pascale St-Onge a été désignée ministre du Patrimoine par Justin Trudeau. Dès le lendemain, Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), Association des libraires du Québec (ALQ) et Association nationale des éditeurs (ANEL) se sont exprimées avec enthousiasme à propos de sa nomination. L'une de ses missions sera notamment de soutenir la défense et la promotion de la culture québécoise et canadienne.