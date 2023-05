Genre Queer, de Maia Kobabe, menacé de censure en Australie

Publiée pour la première fois en 2019, Genre Queer, autobiographie dessinée, raconte l’histoire personnelle de Maia Kobabe, non binaire, en explorant leur parcours de découverte et de compréhension de leur identité de genre.

L’album aborde des thèmes tels que l’expérience queer, la non binarité et la sexualité, tout en partageant les luttes, les triomphes et réflexions personnelles de Kobabe.

Signalé comme « offensant »

En mars 2023, la librairie reçoit un mail de la part de l'Australian Classification Board, organisme gouvernemental australien qui spécifie les catégories de public appropriées pour les films, jeux vidéo et autres oeuvres. Le message rappelle les exemplaires de Genre Queer, à des fins d'étude de sa classification. En effet, le titre avait été signalé comme potentiellement offensant .

Ce rappel oblige le magasin à retirer les ouvrages de la vente jusqu’à l'examen par le Conseil pour classification, donc. De là, trois solutions s’offrent au vendeur. Il peut, dans un premier cas, se rapprocher de l’éditeur ou du distributeur local du titre. Cependant, dans le cas de Genre Queer, il n’y a pas de fournisseur local : Kinokuniya, en l’important lui-même, devient l’« éditeur ».

Dans un deuxième cas, il pouvait respecter la demande du plaignant, soit retirer Genre Queer de la vente et radier le stock.

Mais la librairie a fait privilégié une troisième voie, consistant à débourser 560 $ (soit environ 340 €) afin de régler les frais de dossier pour l'examen du titre par le Conseil de classification australien.

L’établissement décide ainsi de payer pour déterminer le statut de l’ouvrage. Quelques semaines plus tard, le 4 avril, Kinokuniya reçoit la bonne nouvelle : le titre pouvait être vendu sans restriction, expliquent les libraires dans une publication.

Retour à la case départ

Seulement, un plaignant a fait appel de la décision du Conseil, visiblement la même personne que celle à l'origine du retrait.

La librairie fait alors appel à ses usagers et aux autres en ces termes : « Si vous pensez qu’il est important que les gens puissent accéder à Gender Queer sans restriction vous pouvez faire parvenir votre propre proposition à l'Australian Classification Board. »

C’est l’un des livres les plus contestés et les plus interdits aux États unis à l’heure actuelle, et le défi conservateur qui lui est lancé ici en Australie devrait tirer la sonnette d’alarme et nous rentre tous plus vigilants. - Kinokuniya

La commission de révision de la classification se réunira le 29 mai 2023 pour examiner la candidature. Pour rappel, Gender Queer avait été classé Unrestricted par ce même Conseil de classification le 3 avril 2023, ce qui signifiait qu'il pouvait être vendu à tous les clients. Toutefois, l'organisme avait ajouté une mention aux consommateurs indiquant « M - Non recommandé pour les lecteurs de moins de 15 ans ».

Crédits photo : Danny Choo (CC BY-NC-SA 2.0)