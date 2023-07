Trait vif et liberté : l'intemporelle Claire Bretécher s'expose

Les 49 planches originales présentées sont composées de :

- 9 planches originales du volume 1 des Frustrés*

- 10 planches originales du volume 2 des Frustrés*

- 8 planches originales du volume 3 des Frustrés*

- 4 planches originales du volume 4 des Frustrés*

- 7 planches originales du volume 5 des Frustrés*

* Publiées entre 1973 et 1981 dans Le Nouvel Observateur

- 7 planches originales des Mères publiées en 1982 dans Le Nouvel Observateur

- 4 planches originales de Salades de saison publiées entre 1971 et 1974 dans le magazine Pilote

En outre, l’exposition présentera également des travaux de recherche et des croquis préparatoires (dont notamment une recherche graphique en couleur très aboutie pour la couverture du volume 4 des Frustrés), une étude à l'encre de Chine sur papier pour la couverture du premier volume des Frustrés et quelques autres gags en une image (également publiés dans Les Frustrés). Des œuvres qui permettent de mieux comprendre la démarche et la méthode artistiques de Bretécher.

Claire Bretécher, une avant-gardiste

Du tout début des années 1970 jusqu’aux années 1980, dans le magazine Pilote puis dans les pages du Nouvel Observateur, Claire Bretécher (1940-2020) régalait les lectrices et lecteurs de son art.

Claire Bretécher faisait rire et grincer des dents à la fois. Son regard critique sur la société était acerbe et aiguisé, pointu et sans appel. Aucun travers, petit ou grand, ne lui échappait. Dans ses pages, reprises en recueils dans Salades de Saison, Les Frustrés ou encore Les Mères, elle nous renvoyait les images d’un miroir criant de vérité et chacun de ses contemporains à ses propres tics, ses petites lâchetés et absurdités, le tout avec une liberté totale de ton. Pour Claire Bretécher, tout était faussement sujet à dérision. Tout était juste.

Cette sincérité fait de son œuvre à la fois un marqueur indispensable de l’époque l’ayant vu naître et révèle aussi son intemporalité. Lire en 2023 l’œuvre de Claire Bretécher, c’est, après les événements Charlie, après les mouvements #metoo et woke, réaliser à quel point elle peut être contemporaine. Son œuvre traverse le temps sans outrage. Mieux, elle démontre qu’elle est peut-être encore plus pertinente aujourd’hui qu’hier comme en témoignent les planches que présente l’exposition organisée par la galerie Huberty & Breyne à Paris.

La modernité de Claire Bretécher s’exprimait également à travers son graphisme. Loin des codes de la bande dessinée classique traditionnelle, elle redoublait à chaque case d’inventions esthétiques encore inégalées avec une simple plume et un pot d’encre de Chine.

Si, dans l’histoire du 9e art, la dernière révolution remonte à l’explosion des romans graphiques il y a une vingtaine d’années, dévoilant au grand jour des libertés narratives jusqu’alors réservées à quelques épiphénomènes éditoriaux singuliers, le dessin, jusque dans la typographie, de Claire Bretécher préfigure et annonce ces changements avec trente ans d’avance. Personne, au moment de la création de ses pages, ne dessinait comme elle. Aujourd’hui, beaucoup s’en inspirent. Le trait vif de Claire Bretécher est plus que jamais vivant.

Crédits photo : couverture du premier volume des Frustrés/Claire Bretécher