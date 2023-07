Partir en Livre : engagé en faveur du plaisir de lire

Le grand rassemblement estival dédié au livre et à la lecture a été accueilli par 1898 communes, et près de 6000 événements, ouverts à tous et gratuits, ont été organisés en France métropolitaine et ultramarine, confirmant ainsi la présence du festival sur tout le territoire.

Cette année, Partir en Livre a bénéficié du parrainage de deux auteurs de la série Mortelle Adèle, Antoine Dole et Diane Le Feyer, ainsi que du magicien Éric Antoine.

Le Livrodrome, parc d'attractions littéraires itinérant, a marqué le festival pour la quatrième année consécutive en visitant 8 villes de France : Paris (21 et 22 juin), Coucy-le-Château (29 juin), Toul (30 juin), Tulle (4 juillet), Brive-la-Gaillarde (7 juillet), Chalon-sur-Saône (11 juillet), Lyon (18 juillet) et Marseille (21 juillet).

À chaque étape, de nombreux auteurs et illustrateurs ont rencontré les jeunes lecteurs pour des moments d'échange et de partage. Parmi eux, on compte Antoine Dole, Diane Le Feyer, Marie Darrieussecq, Régis Hautière, Franck Bouysse, ou encore Émile Bravo, pour n'en citer que quelques-uns !

Partir en Livre a rassemblé des centaines de milliers de participants autour du thème de la liberté. Dans toute la France, le public a pu profiter d'ateliers, de jeux, de défis, de spectacles, et de performances. Plus de 850 auteurs et illustrateurs ont rencontré leur public dans les lieux labellisés par le CNL. Des lectures ont été organisées dans des bibliothèques et des librairies en plein air, sur la plage ou au pied des immeubles.

Les auteurs ont également rencontré le jeune public lors de 68 résidences organisées dans les centres de loisirs et les colonies participant aux "vacances apprenantes". Cette initiative est portée par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en partenariat avec La Ligue de l'enseignement, la Charte des auteurs, l'UNAT et les Francas.

« Au Centre national du livre, nous souhaitons offrir aux jeunes, qu’ils partent en vacances ou non, la possibilité de découvrir ou de redécouvrir la lecture et de rencontrer des auteurs », estime Régine Hatchondo, présidente du CNL.

« Partir en livre est arrivé à maturité avec près de 6000 événements qui se sont tenus dans toute la France, et majoritairement dans les petites communes ou à la périphérie des grandes villes. L’année prochaine, Partir en Livre s’engagera dans les Olympiades culturelles et fêtera ses 10 ans, une décennie d’engagement en faveur du plaisir de lire. »