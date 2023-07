Passe d'armes entre Giorgia Meloni et Marina Berlusconi

Dans les colonnes du Giornale, Marina Berlusconi, désormais à la tête de l’empire médiatique de Fininvest, s’en est violemment prise à la Première ministre. C’est que son père était tout juste décédé, s’insurge-t-elle, que la justice rouvrait de vieux dossiers — dont on espérait, dans la famille, ne jamais les revoir. Une véritable « traque », motivée par « l’accusation la plus délirante qui soit : celle de mafieux », écrit la fillotte.

Voici donc la patronne du plus grand groupe éditorial italien partant en guerre contre la justice de son pays, au nom du droit qu’auraient les morts au respect — ou dans le cas présent, à l’absolution. Et de dénoncer « la persécution dont mon père a été victime » en tant qu’illustration « des aberrations et pathologies dont notre justice souffre ». Vingt années d’enquête sur pappa, les comptes de la holding Fininvest passés au crible, de la diffamation et un battage médiatique…

« Mais croit-on vraiment que Silvio Berlusconi a ordonné à la Cosa nostra de déclencher mort et destruction pour faciliter son implantation en 1994 », interroge Marina ? Lui qui, jure-t-elle, aura fait plus qu’aucun autre dirigeant politique avant lui pour lutter contre la mafia ? C’est beau, l’amour d’une fille pour son père, particulièrement quand cette dernière envisage de lui succéder à la tête du parti Forza Italia, qu’il a monté en 1994…

Moui, bon et alos ?

Matteo Renzi a trouvé utile de venir en aide à Marina Berlusconi — probablement parce que le Cavaliere l’avait pris sous son aile. Voire, en faisait un fils spirituel et politique adoptif. « Je n’ai pas apprécié la réponse de Meloni aux propos de Marina Berlusconi », rapporte La Repubblica. Une réponse ? Précisément celle que la Première ministre a formulée en foulant le sol sicilien et qui renvoyait, depuis Palerme, la présidente de Mondadori, dans ses six mètres.

« Avec tout le respect que je lui dois, je ne peux pas considérer que Marina Berlusconi relève d’un sujet politique ayant un lien avec notre coalition », a en effet lancé Meloni. Si Renzi a fait allégeance à Marina, en défendant la mémoire de son père, ce lecteur passionné d’Haruki Murakami, prend ici des positions étonnantes.

En outre, le président de la Fédération nationale de la presse italienne, Vittorio Di Trapani, n’a pas manqué le coche : instrumentaliser de la sorte un journal appartenant à Fininvest portait « atteinte à la liberté d’information », tout en ridiculisant « le journalisme d’investigation ».

Ambiance, ambiance…

Crédits photo : President Of Ukraine, CC BY SA 2.0