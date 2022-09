CancelCulture : Georgia Meloni et la censure “des chefs d’œuvres littéraires

« J’ai vu trop de gens parler de moi et de mes idées pour ne pas prendre conscience de la distance entre moi, ma vie et l’histoire qui en sont faites. Et j’ai décidé de m’ouvrir, de raconter qui je suis, ce en quoi je crois et comment j’en suis arrivé là, de première main. » Giorgia Meloni, plus d’un an après cette publication, Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee, accède au pouvoir.

Et d’annoncer le programme : « Est venu le temps de la responsabilité. Le temps où, si vous voulez prendre part à l’histoire, il faut comprendre quelles responsabilités nous avons, à l’égard des dizaines de millions de personnes. Parce que l’Italie nous a choisis et que nous ne la trahirons pas comme nous ne l’avons jamais trahie. »

Culture et Beauté

Voilà une quinzaine de jours, les acteurs des industries culturelles en appelaient aux candidats, pour réclamer des mesures efficaces : protéger le droit d’auteur, améliorer la législation actuelle, soutenir la consommation de biens culturels et valoriser ces derniers auprès du public.

Le programme de Giorgia Meloni répondait pour partie à ces attentes — notamment avec « l’introduction d’une déduction fiscale pour la consommation culturelle des foyers ». La promotion de la culture italienne (comprendre : une préférence nationale) dans tous les domaines était également prévue.

Intitulé Cultura e bellezza, il nostro Rinascimento (Culture et beauté, notre Renaissance, à lire ici) le programme a dans ses cartons une baisse de la TVA à 4 % pour les biens culturels, afin d’encourager l’offre et la demande, mais « la mesure devra être progressive et compatible avec la tenue des comptes publics ».

Pour le secteur éditorial, la « crise structurelle, découlant de profondes transformations technologiques et de marché », des mesures spécifiques sont prévues. Giorgia Meloni propose de réviser Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (le plan de résilience présenté en 2021), afin qu’il intègre l’industrie du livre — les coûts énergétiques et les hausses de matériaux étant prises au sérieux.

Mais c’est avant tout vers les médias (presse, journaux) que les aides sont fléchées. En revanche, elle prône la « création d’un nouvel imaginaire italien, en promouvant, notamment dans les écoles, l’histoire des grands créateurs italiens et de reconstitutions historiques ». De fait, la revalorisation de l’histoire italienne comptera parmi les grands projets culturels de sa politique.

Enfin, l’un des points les plus développés sera la lutte contre la cancel culture, et « la censure des chefs d’œuvres littéraires, pour “protéger” de prétendues sensibilités ». Meloni sera la cheffe de file d’une lutte contre « l’annulation d’idées jugées non conformes à la pensée unique ». Fratelli d’Italia avait déjà déposé une proposition de projet de loi, et entend protéger farouchement le patrimoine culturel. Mais les sanctions ne suffisent pas assure-t-elle.

En assurant la promotion de l’identité et de la culture italienne, Giorgia Meloni est convaincue « que raconter simplement la grandeur de l’Italie, nous éviterons qu’une folie iconoclaste ne s’abatte sur notre nation : qui, une fois étudiée La Divine Comédie, penserait à la censurer » ?

Rappelons que Fratelli d’Italia est le titre de l’hymne national. Tout un poème. Sans lien avec ceux de Dante.

Une liste noire

Roberto Saviano fut l’une des premières victimes d’un nouveau récit populaire (populiste), victime d’une campagne de fake news. Un message indiquant qu’après l’élection de Giorgia Meloni, il quittait le pays a fait fureur sur les réseaux. De fait, les électeurs de la leader ont “invité” l’écrivain à partir : « Ce sont des alertes. Voilà l’Italie qui nous attend. Ils dressent déjà une première liste noire des ennemis de la patrie, jetée à la face de ceux qui disaient que le fascisme n’était pas autre chose. »

Pour lui, l’idéologie de Fratelli d’Italia « résume tous les pires aspects de la droite italienne la plus réactionnaire ». Entre clichés et mépris intellectuel, « tout écrivain ou journaliste qui ne fait pas partie de leurs équipes doit être considéré comme un traitre ». Et pour noyer le poisson, « ils se font passer pour des démocrates : sauf que ces comportements dévoilent ce qu’ils sont véritablement ».

Mais la synthèse est simple : « Giorgia Meloni est un danger, non seulement pour l’Italie, mais toute l’Europe. » Et de promettre que le modèle économique à venir puise son inspiration dans la Hongrie d’Orbán, « qui en quelques années a éliminé la dissidence et détruit l’économie ».

