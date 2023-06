Marina Berlusconi : succéder à papa à la tête de Forza Italia ?

Âgée de 56 ans, Marina Berlusconi préside aujourd’hui Fininvest ainsi que le groupe éditorial Mondadori. Des activités professionnelles prenantes — particulièrement depuis qu’elle est parvenue à distinguer un livre d’un détergent…

Il Cavaliere est mort, vive... La Cavalieressa ?

Les adhérents du parti politique ayant horreur du vide, autant que la Nature, les sondages défilent alors que des funérailles nationales ont cours en ce 14 juin, en hommage à Silvio. Et de toute évidence, avec 54 % de répondants favorables, Marina deviendrait la personne toute désignée pour prendre la tête de Forza Italia — seuls 30 % préféraient une véritable figure politique.

La presse italienne s’interroge alors avec la comptabilité entre les activités de la femme d’affaires et un potentiel engagement politique. Marina, de son côté, n’a pas commenté cette perspective. Mais les électeurs s’inquiètent : ils sont plus de 61 % à souhaiter le maintien de l’autonomie de FI ainsi qu’à désirer la présence d’un leader en mesure de l’amener à une position plus centre droite, note La Repubblica.

Par la force des choses, celle qu’on a surnommée « la princesse de fer » sera prochainement couronnée : la fille aînée se prépare au rôle de reine depuis des années, protégeant les intérêts de la famille. Sa gestion même de Mondadori demeure sans esclandre ni démonstration idéologique trop manifeste.

En politique, mieux vaut savoir nager

Elle-même a entretenu avec Giorgia Meloni, l’actuellement Première ministre bien, bien à droite, une forme de pacte de non-agression. Depuis l’élection de mai 2022, elle est devenue la femme forte du pays, plaçant Fratelli d’Italia, mouvement d’extrême droite, à la tête du gouvernement.

En outre, les premières analyses prévoient une fusion des deux partis est déjà évoquée : Forza Italia et Fratelli d’Italia, parlant d’une seule voix… En outre, la force des chaînes de télévision que détient Médiaset garantit à elle seule d’un côté le rayonnement économique de Fininvest, de l’autre, une certaine sécurité vis-à-vis du pouvoir.

Si Marina Berlusconi n’entraînerait pas un vide abyssal en quittant ses fonctions dans l’industrie du livre, toute la question demeure : l'héritage politique, faut-il le prendre de force ou attendre de le recevoir naturellement ? Une chose est certaine : la famille Berlusconi sera au cœur du parti.

Et son avenir serait d’ailleurs consolidé si Marina maintient les investissements, attendu que la holding familiale a apporté 100 millions € de garanties.

Reste qu’un autre héritier, plus spirituel, intéresse les médias : un certain Matteo Renzi, ancien Premier ministre, amateur de marathon, auteur et très grand lecteur de Murakami… Berlusconi l’avait déjà présenté comme un fils politique et les deux hommes s’appréciaient beaucoup. À la tête de Terzo Polo, version italienne de Renaissance, Matteo ne se verrait pas prendre la succession de Silvio à la tête de Forza Italia.

Mais qui sait s’il n’y aurait pas des adhérents et électeurs à gagner ?

Crédits photo : © Mondadori - Matteo Gribaudi/imago