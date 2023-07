Le Livre sur les quais 2023 se dévoile

Sous la direction de Marie-Hélène Lafon, le salon littéraire rassemblera, de vendredi à dimanche, un grand nombre de créateurs de textes à Morges, dont Marie Darrieussecq, Bruno Pellegrino, Chloé Delaume, Lionel Duroy, Silvia Ricci Lempen, Serge Joncour, Agnès Ledig, Luc Lang, Marie Laberge, Bernard Minier, Sylvain Prudhomme, Ségolène Royal, André Ourednik, Amélie Nothomb, Daniel de Roulet, Metin Arditi et Ariane Chemin.

Ce sera aussi le moment de rencontrer des créatrices de textes de l'extérieur, comme Bernardine Evaristo, Sarah Hall ou Gouzel Iakhina, sans oublier la délégation de plumes de la Roumanie qui participeront pour la première fois à de nombreux événements.

La soirée de Préouverture

Le Livre sur les quais commencera le jeudi 31 août avec la soirée d'ouverture, mise en place en partenariat avec la Ville de Lausanne. Coordonnée par Lionel Frésard, acteur, et Isabelle Meyer, musicienne, cette soirée réunira les créateurs de textes de la Sélection du Prix du livre de la Ville de Lausanne 2024, ainsi que les récipiendaires des éditions passées.

Événements notables Les passionnés de littérature auront l'occasion d'assister au grand entretien d'ouverture avec Marie-Hélène Lafon dès le vendredi. La présidente sera présente lors de deux autres dialogues autour de la connexion à la terre : un avec Antoine Wauters le samedi et un avec Blaise Hofmann lors d'une croisière littéraire le dimanche.

Au cours de ces trois jours, les personnes qui lisent bénéficieront de nombreux entretiens littéraires sur les quais et également sur le lac, des débats sur des sujets d'actualité ou des performances. Mentionnons notamment le débat sur l'exil et la migration avec Cécile Pin, Tommy Wieringa et Mélanie Croubalian ; les grands entretiens avec Katherine Pancol, Christine Ockrent ou encore avec Michelle Perrot, l'historienne renommée des femmes.

Le speedbooking, initié en 2022, sera de retour cette année avec une thématique. Pour cette occasion, le Théâtre Trois P’tits Tours accueillera une dizaine de créateurs de textes de romans policiers et plusieurs écrivains sur la nature et le monde du vivant. Dès le vendredi, les performances littéraires et musicales se succéderont sur la scène de La Crique.

Les visiteurs auront notamment la chance d'écouter la poésie musicale de Marc Alexandre Oho Bambe, une performance inédite adaptée de son prochain livre Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé, ou une lecture musicale avec Thomas Fersen. Sur cette même scène, le dimanche, parmi d'autres événements, le public pourra écouter le roumain lors d'une lecture musicale bilingue.

Sur les quais, les visiteurs retrouveront tout le week-end les 180 auteurs invités pour des signatures sous les deux tentes montées face au lac. Et nouveauté de cette année : "Chez Lisette" – le bar du Livre sur les quais créé en 2022 – déménage pour se positionner face au lac, permettant aux visiteurs de se rafraîchir au cœur du festival, tout en profitant d'une atmosphère littéraire et lacustre.

Le programme complet sera révélé le 18 août sur le site internet www.lelivresurlesquais.ch, avec l'ouverture de la billetterie et des inscriptions.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0