Transmurailles : la culture en milieu carcéral

Transmurailles est soutenu par les ministères de la Justice et de la Culture. Cette initiative a été encouragée par les services de l'administration pénitentiaire, qui souhaitaient développer des activités culturelles et socio-éducatives pour lutter contre les effets délétères de l'incarcération.

L’événement vise à sensibiliser un large public aux enjeux de la détention et à la place de la culture en milieu carcéral. Un court documentaire sera réalisé, retraçant l’histoire du concours auquel les artistes ont participé, le processus créatif et l’origine de l’exposition. Cette exposition offre au citoyen curieux une fenêtre sur la détention et l’invite à questionner, voire dépasser, ses a priori.

La qualité des œuvres produites au fil des années démontre que l’art persiste à travers les murs et a motivé cette idée de rétrospective et d’exposition.

L'art pour régénérer

Le concours national Transmurailles, autrefois appelé « Trans-Muraille », a été créé en 2007 grâce à l'initiative de l'équipe du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, sous l'impulsion de Francis Groux, président du festival et membre fondateur.

Réservé aux personnes détenues, ce concours contribue à leur réinsertion en leur offrant une opportunité d'explorer le domaine culturel et artistique. Il stimule l'imaginaire des participants et encourage une dynamique créative régénératrice, en contraste avec le quotidien souvent désincarné de l'enfermement.

Les œuvres de l'exposition Transmurailles sont présentées de manière anonyme afin de respecter le choix de tous les participants et d'assurer une proposition uniforme. Dans un souci de rendre hommage aux réalisations des éditions précédentes, les planches des lauréats du concours sont mises en valeur.

Une exposition sobre

L'organisation de cette exposition se veut dépourvue d'artifices, mais sa scénographie ouvre sur l'extérieur et met en avant le talent d'individus souvent stigmatisés en raison de leur situation. Elle est scénarisée par Pascal Laumonier.

Les dessins et découpages d'images sont donc le fruit d'artistes amateurs pour qui la création constitue un moyen d'évasion éphémère. Si la majorité de ces œuvres ont été réalisées lors d'ateliers de dessin et de bande dessinée organisés en détention par les Services pénitentiaires d'insertion et de probation, certaines ont vu le jour dans l'isolement d'une cellule, témoignant ainsi de la persistance de l'humanité et du désir de création artistique et esthétique derrière les barreaux.

Crédits photo : yejinghan/unsplash.