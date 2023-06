Pour comprendre l'économie, relire les albums d'Astérix...

La galerie Huberty & Breyne (36, avenue Matignon, Paris 8e) accueille Hervé Di Rosa du 2 juin au 29 juillet 2023. Il y expose une série de peintures, de dessins inédits et de deux grands strips pour rendre hommage à la culture populaire de son enfance et nous faire rire des maux de l’humanité. On y trouve des références aux magazines Pif Gadget, Tintin et Spirou et Franquin, à Macherot, Chester Gould, Will ou encore Tillieux.