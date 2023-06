La Maison de Chateaubriand habillée par Marie Denis

La poésie des œuvres de Marie Denis résonne spontanément avec celle de l’écrivain. Quoi de plus naturel pour l’artiste qui travaille à fixer l’éphémère que de présenter ses œuvres dans la maison de celui qui fit du passage du temps le thème central de ses écrits ?

L’exposition propose un voyage dans « l’univers-herbier » de l’artiste et invite à un dialogue inédit entre la pensée et l’œuvre de Chateaubriand, à travers des citations et extraits d’ouvrages, et les collections de la maison. Le visiteur se promène dans un paysage intérieur mystérieux, aboutissement d’une « expérience intime d’une artiste au travail dans une maison d’écrivain », explique Marie Denis.

Marie Denis, Alocasia, 2019, fer et acier © CD92/Willy Labre

Dans une démarche laissant libre place à sa propre réinterprétation, l'artiste crée des œuvres in situ à partir de spécimens herborisés. Cette approche met en valeur l’art et la littérature au sein de la maison, en engageant un contrepoint entre les créations de l’artiste et celles de l’écrivain. Ces œuvres invitent à l’observation et à la contemplation de la beauté et de la délicatesse des formes que produit la nature, en écho à l’univers de l’écrivain jardinier qui dessina lui-même le parc de la Vallée-aux-Loups.

« Renée », le titre de l’exposition choisi par Marie Denis, est à la fois un hommage à François René de Chateaubriand (1768– 1848), à son roman René publié en 1802, et au grand-père de l’artiste. Féminisé, Renée (renée) célèbre aussi la renaissance et la métamorphose de la nature.

Entre patrimoine et création contemporaine

Cette exposition permet à Marie Denis de déployer 25 ans de travail. Sa production artistique prend de nombreuses formes : la photographie, l’estampe, la sculpture, l’installation, la performance – et réactualise des savoir-faire traditionnels, comme le tressage, le travail de l’osier, l’art de la fleuristerie, l’ébénisterie.

Marie Denis, My lovely chapelle ou l’étoile de cuivre (détail), 2023,

feuilles de cuivre

© Mami Kiyoshi, courtesy Galerie Alberta Pane Paris/Venise

Par le déploiement de ses œuvres, l’artiste souhaite faire une exposition « qui pense et qui respire » et révèle la maison de Chateaubriand sous un nouveau jour tout en rendant hommage au fil des salles aux récits multiples qui s’y sont écrits. S’imprégnant du lieu et de son histoire, le parti-pris scénographique se déploie dans l’ensemble du parcours de visite, réinvente et détourne les aménagements, et bouscule les repères traditionnels.

Chambre de Chateaubriand © CD92/Willy Labre

L’exposition de ses œuvres dans une maison d’écrivain constitue une première dans sa carrière. Le défi est d’autant plus grand qu’il s’agit de mettre en scène ses réalisations sans dénaturer l’identité et l’histoire du lieu.

Marie Denis

Née en 1972 à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche, Marie Denis est une artiste nomade qui puise son inspiration dans la nature, sauvage ou urbaine. Diplômée de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon et pensionnaire à la Villa Médicis à Rome en 1999, elle travaille en France ainsi qu’à l’étranger (Festival des jardins à Chaumont-sur-Loire en 2010, Biennale de Venise en 2022).

Elle est représentée par la galerie Alberta Pane à Paris et Venise et accompagnée par la galerie Kamila Régent. Son goût pour le végétal vient d’une enfance qu’elle décrit « au thym, minérale et ventée » passée dans la garrigue ardéchoise.

Le règne végétal constitue véritablement la « substance nourricière » de son travail. Elle en sublime les formes avec une délicatesse héritée de son père, Meilleur Ouvrier de France en dessin de broderie. Dans ses œuvres, elles proposent une nouvelle approche des éléments de nature en renouvelant leurs dispositifs de présentation et de contemplation.

Crédits photo : Chambre de Chateaubriand © CD92/Willy Labre. Marie Denis © Département des Hauts-de-Seine