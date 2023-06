Cormac McCarthy, écrivain de sang et de violence, est mort

Un géant de la littérature américaine a tiré sa révérence, en toute discrétion — il se tenait éloigné des médias —, à son domicile de Santa Fe. Considéré comme un héritier de William Faulkner et Herman Melville, McCarthy a signé une douzaine de romans, traversés par des accès de violence, de souffrance et de deuils.

Une œuvre rude

« Si cela ne porte pas sur la vie et la mort, alors ce n'est pas intéressant », a-t-il déclaré à Rolling Stone, résumant les tenants et aboutissants de ses écrits en une phrase. Économe en ponctuation, il ne rechigne pas à des scènes brutales, qui n'épargnent ni ses personnages ni les lecteurs, et ne développe que rarement les sentiments des protagonistes.

Ses premiers romans, remarqués par la critique pour leur rudesse, restent relativement méconnus et, après la traduction du Gardien du verger aux éditions Robert Laffont en 1968 par Bernard Willerval, il faudra plusieurs décennies avant que les lecteurs français ne puissent découvrir la suite de son œuvre.

Il connait son premier grand succès avec son sixième roman, De si jolis chevaux (traduit par Patricia Schaeffer) paru en français chez Actes Sud en 1993. Ce titre, qui est le premier opus d'« une Trilogie des confins », lui a permis de recevoir le prestigieux National Book Award.

Après la conclusion de ce cycle avec Des villes dans la plaine (L'Olivier, traduit par François Hirsch et Patricia Schaeffer), à la fin des années 1990, McCarthy s'isole un peu plus et fait patienter les amateurs. Il revient en 2005 avec No Country for Old Men (Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, traduit par François Hirsch, L'Olivier), considéré comme un de ses chefs-d'œuvre et adapté au cinéma par les frères Coen en 2008.

Suivra plus rapidement La Route, récit post-apocalyptique salué par le Prix Pulitzer, avant un nouveau long silence. Rompu en 2022 avec deux romans, Le Passager et Stella Maris, tous deux publiés par les éditions de L'Olivier (respectivement traduits par Serge Chauvin et Paule Guivarch).

En mouvement

Né en 1933 dans l'État de Rhode Island, Charles Joseph McCarthy grandit à Knoxville, dans le Tennessee. Après quelques années dans l'armée de l'air, il s’arrête à Chicago, puis revient à proximité de Knoxville avec sa première épouse, Lee Holleman. Il s'installe dans une petite maison inconfortable, s'éloignant d'une situation plus aisée, une expérience qu'il racontera dans son roman semi-autobiographique, Suttree, des années plus tard.

Au cours des années 1960, après son divorce, McCarthy voyage, s'arrête en Irlande, passe par l'Angleterre, la France, la Suisse et d'autres pays d'Europe. Il rencontre sa future deuxième épouse, Anne DeLisle, et continue d'écrire et de publier.

Revenus dans le Tennessee, ils s'installent à Louisville, où il inscrit sa production dans le genre du Southern Gothic, utilisant les paysages caractéristiques de la région comme cadres de ses romans. Après de nouveaux divorce et déménagement, il reste au Texas, dirigeant cette fois son écriture vers le western, avec Méridien de sang (traduit par François Hirsch, Gallimard).

Au milieu des années 1980, il s'établit non loin de Sante Fe, au Nouveau-Mexique, et connait le succès quelque temps plus tard, avec la publication de De si jolis chevaux. Il épouse Jennifer Winkley en 1998, et leur fils John Francis, à qui McCarthy dédie La Route, nait l'année suivante.

Bien que réputé solitaire, Cormac McCarthy fréquentait depuis plusieurs années le Santa Fe Institute, institut de recherche spécialisé dans l'étude des systèmes complexes. Il s'y était installé pour écrire ses romans, et les échanges avec les chercheurs du lieu ont considérablement influencé ses deux derniers livres...

Photographie : Cormac McCarthy, en décembre 2017