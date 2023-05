Méridien de sang, roman de Cormac McCarthy, adapté au cinéma

Blood Meridian a été publié en 1985. Il s’agit du cinquième roman de l’auteur américain. Le récit se déroule en Amérique du Nord, lors de la Conquête de l’Ouest, en 1849 et 1850.

Dehors s'étendent des terres sombres retournées piquées de lambeaux de neige et plus sombres au loin des bois où s'abritent encore les derniers loups. » Après avoir fui la hutte paternelle au Tennessee, un garçon de quatorze ans, dit le Gamin, s'enrôle dans une bande de hors-la-loi payés au scalp. Ces soldats de fortune pillent, brûlent et tuent, menés par le Capitaine Glanton et son second, le Juge, géant surhumain au savoir encyclopédique. Arrivés au Colorado, ils sont décimés par les survivants d'Indiens Yumas. Un long affrontement commence alors entre le Juge et le Gamin, au pied des dunes de la Vallée de la Mort. - Le résumé de l'éditeur pour Méridien de sang - Ou Le rougeoiement du soir dans l'Ouest

En 1988, François Hirsch traduit Blood Meridian en français pour la première fois. L'ouvrage est publié chez Gallimard, sous le titre de Méridien de sang ou le rougeoiement du soir dans l’Ouest. Depuis 1998 (aucune donnée n’est disponible avant), il a été vendu à 51.825 exemplaires poche et grand format (données Edistat). En 2021, les éditions de l'Olivier ont réédité Méridien de sang.

Cormac McCarthy est également connu pour avoir remporté le Prix Pulitzer fiction en 2007 pour La Route (trad. François Hirsch, Points). Deux de ses œuvres ont déjà été adapté au cinéma. Joel et Ethan Coen ont porté à l'écran No Country for Old Men (Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme) qui a été récompensé de quatre Oscars en 2008. Et en 2009, John Hillcoat, déjà, a réalisé The Road (La Route).

Blood Meridian sera produit par New Regency, Keith Redmon de Black Bear Pictures et John Hillcoat, précise Deadline. Les producteurs exécutifs seront McCarthy et John Francis McCarthy, fils de l'auteur.

John Hillcoat est connu pour avoir été lauréat du meilleur film à l’Inside FIlm Award et pour avoir obtenu le grand prix du jury du festival international du film de Valenciennes pour The Proposition en 2005.

Crédits photo : South Carolina State Library (CC BY-NC 2.0)