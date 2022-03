L'auteur de La route, Cormac McCarthy, de retour après 16 ans d'absence

The Passenger, qui sortira le 25 octobre ont annoncé les éditions Knopf, et Stella Maris, le 22 novembre, suivront les frères et soeurs Bobby et Alicia Western, « tourmentés par l'héritage d'un père physicien qui a travaillé au développement de la bombe atomique », rapporte le New York Times. Les deux romans, conçus comme un diptyque, se déroulent à 8 ans d'intervalle, et seront également proposés dans un coffret réunissant les deux volumes le 6 décembre.

“Le plus grand romancier américain vivant“

Le premier roman, The Passenger, raconte, sur 400 pages, le mystère d'une épave fouillée par Bobby Western, sauveteur en mer : la boîte noire, le sac du pilote et l'un des passagers morts ont disparu. Le second dévoile l'histoire d'Alicia, prodige des mathématiques et sujette à des hallucinations plus vraies que nature, jusqu'à son internement dans un établissement psychiatrique.

« Ici, nous avons non pas un mais deux romans du plus grand romancier américain vivant », a déclaré Reagan Arthur, éditrice à Knopf, au Guardian, avant d'ajouter, sur le choix de proposer les deux textes distinctement : « Notre réflexion a porté sur la manière de publier ces deux textes de façon à donner aux lecteurs le temps de découvrir chacune des deux oeuvres, tout en donnant à ces mêmes lecteurs la joie de pouvoir comprendre et vivre le lien entre les deux romans. »

Reagan Arthur a également qualifié les titres de « différents de tout ce que Cormac McCarthy a écrit auparavant. » L'éditrice, comme toute la maison d'édition espère que ces deux romans marqueront « l'événement littéraire de l'année. » L'éditeur américain Knopf a par ailleurs révélé que McCarthy avait livré à ses éditeurs le brouillon complet de l'un des deux romans il y a déjà huit ans. Un texte gardé secret durant toutes ces années.

Considéré comme l'un des écrivains américains vivants les plus importants, Cormac McCarthy connait son premier grand succès avec son sixième roman, De si jolis chevaux (Trad. Patricia Schaeffer) paru en français chez Actes Sud en 1993. Ce roman, qui est le premier opus d'« une Trilogie des confins », lui a permis de recevoir le prestigieux National Book Award. Son roman, Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme (Trad. François Hirsch), paru en 2007 en France aux éditions de l'Olivier, a été adapté au cinéma par les frères Coen sous son titre original, No Country for old men, avec notamment la participation Benicio Del Toro.

A LIRE:La trilogie culte À la croisée des mondes enrichie d'un nouvel opus

Son dernier roman en date, La route, paru en 2008 en France, toujours aux éditions de l'Olivier, lui a valu le prix Pulitzer de la fiction, avant le prix des libraires du Québec en 2009. Ce roman, qui prend place dans un monde post-apocalyptique, a également été adapté au cinéma en 2009, avec Viggo Mortensen dans le rôle principal.

Crédits : Knopf