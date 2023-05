Dans l'Arkansas, les bibliothécaires font le procès de la censure

Les signalements d'ouvrages des collections des bibliothèques publiques ou scolaires et autres tentatives de censure sont le fait de groupes de pression et de parents d'élèves. En 2022, 1269 demandes de retrait ont ainsi été relevées par l'Association des bibliothécaires américains, portant sur 2571 titres au total.

Dans plusieurs États conservateurs, comme la Floride et le Texas, des législations spécifiques ont facilité et encadré ces tentatives de censure. Dans l'Arkansas, au sud du pays, à partir du 1er août 2023, un ou une bibliothécaire pourra faire l'objet de poursuites pour avoir « fourni un document considéré comme dangereux pour les mineurs ».

La justice écartée

Dénoncée par les professionnels de l'État eux-mêmes et par plusieurs organisations de défense des libertés publiques, cette législation, l'« Act 372 », « cherche à intimider les bibliothécaires et à contrer leurs efforts dans la fourniture de livres destinés à tous les publics, au sein de la communauté », analyse Nate Coulter, directeur du réseau des bibliothèques publiques de l'État.

En criminalisant de la sorte le travail des bibliothécaires, le législateur les expose à des sanctions, et non des moindres, puisqu'elles pourraient atteindre 6 années de prison et 10.000 $ d'amende.

Par ailleurs, le processus pour déterminer si une œuvre est « dangereuse » pour les mineurs est particulièrement douteux. Le cas ne passera pas devant un juge, mais plutôt une assemblée générale, municipale ou relevant du comté, qui tranchera sur la valeur littéraire d'une œuvre et son aspect « obscène ».

Au vu des récents cas d'autocensure et de censure — du Journal d'Anne Frank à des manuels d'histoire ou de mathématiques, en passant par la poésie d'Amanda Gorman —, ce modus operandi ne peut qu'inquiéter...

Un rejet général

« En tant que directeur de la plus grande bibliothèque de l'État, soutenu par des représentants locaux et par des contribuables, je suis persuadé qu'il est de la responsabilité du réseau des bibliothèques de l'Arkansas de se dresser contre cette loi qui, en prétendant “protéger les enfants”, menace les bibliothèques et attaque nos libertés et nos valeurs », souligne Nate Coulter dans un communiqué.

Le réseau n'est en effet pas isolé, puisque 16 autres plaignants se sont associés à une procédure judiciaire : des bibliothèques de l'État, des usagers, des organisations de défense des droits civiques, mais aussi des libraires.

John Adams, un des avocats qui accompagne le réseau des bibliothèques dans son action, souligne auprès de l'Arkansas Advocate que la loi s'appuie sur des termes trop vagues, et ne fournit aucune « norme sur laquelle se baser ». En somme, elle serait inapplicable, en plus d'être dangereuse pour la liberté d'expression des citoyens.

Ainsi, si un jeune usager se rend dans le rayon des ouvrages pour adultes et en tire L'œil le plus bleu, de Toni Morrison ou Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson, fréquemment censurés des collections, les bibliothécaires seraient-ils responsables, interroge Coulter ? « [N]ous n'avons pas assez d'effectifs pour mettre quelqu'un dans chaque travée, ou pour vérifier si les usagers ont bien 18 ans », poursuit-il. Et quand bien même : serait-ce vraiment souhaitable ?

Enfin, la loi n'exerce aucune distinction au sein de la catégorie des « mineurs » : un livre jugé inapproprié pour les moins de 7 ans pourrait donc se retrouver interdit d'accès pour des jeunes de 17 ans...

Les plaignants ont bon espoir de voir cette législation disparaitre, puisqu'un texte de 2003, sensiblement similaire, avait été réduit à néant par la Cour suprême de l'État l'année suivante.

Photographie : illustration, John Ramspott, CC BY 2.0

