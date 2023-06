Montmorillon : Daniel Liamin le facteur-poète  

« On se réunit deux fois par mois au Centre médico-social de Montmorillon », décrit le passionné de poésie. Ce cercle organise, en tant qu’acteur culturel, des animations dans la ville, que ce soit des balades, des rencontres, des lectures, des visites en maisons de retraite...

Outre Les Rencontres de Montmorillon, il prend part à un certain nombre d’événements littéraires autour de la poésie, comme récemment Le Printemps des Poètes.

La fleur sauvage

Ces membres n’hésitent pas à dépasser les frontières de Montmorillon pour arpenter le territoire, et de partager leur passion aux plus grand nombre. Une des attractions est de rouler des poèmes, pour qu’un participant le détache, et ainsi pouvoir le déclamer à l’assistance.

En parallèle, l’association édite une revue de poésie depuis plusieurs années, La fleur sauvage, au rythme de deux numéros par an, l’occasion de mettre en lumière et de diffuser la poésie de la région. Une production large, « du pamphlet au chardon, en passant par le vers libre, la forme classique ou l'élégie », décrit Daniel Liamin.

La revue a par ailleurs depuis peu changé de format, basculant d’une taille magazine à celui, « plus pratique » d’un style de revue moderne, plus petite : « On nous l’a demandé, c’est plus simple de se promener avec par exemple. Et pour nous, ça facilite les envois », développe Daniel Liamin.

Enfin, le cercle s’associe à l’occasion pour réaliser des ouvrages qui allient textes et photos : « Une fois, ils nous proposent des photos et en tire des poèmes, et parfois c’est l’inverse. »

Le Douanier-Rousseau de la poésie

Ce dernier, aujourd’hui installé proche de Civray, a longtemps été facteur en Île-de-France, où il a été un résident. Ses « ballades du facteur » sont l’occasion de s’enrichir des mondes qui coexistent sans interagir : les bidonvilles à présent démantelés, les gitans, la banlieue.

À Paris à cette époque il participe au Club des poètes initié en 1961 par le poète Jean-Pierre Rosnay. Passent Louis Aragon, Raymond Queneau, Pablo Neruda, le Brésilien Vinícius de Moraes, le Palestinien Mahmoud Darwich, le Roumain Virgile Georghiu, ou encore le Sénégalais Leopold Sédar Senghor : « Tu es le Douanier-Rousseau de la poésie », disait Jean-Pierre Rosnay au sujet de Daniel Liamin. Derrière un trait naïf, le vaste monde des expressions premières.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

