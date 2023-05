Floride : un poème d'Amanda Gorman qualifié d'“incitation à la haine

La censure est devenue une morbide habitude, aux États-Unis, depuis 2021. Un mouvement organisé de signalements et de retraits de documents s'est installé, qui s'attaque aux ouvrages des collections des bibliothèques publiques et scolaires.

Sur la seule année 2022, 1269 demandes de retrait ont été relevées par l'Association des bibliothécaires américains, portant sur 2571 titres au total. Parmi les 10 ouvrages les plus régulièrement pointés du doigt, une majorité d'entre eux abordent les identités de genre, les relations affectives ou encore la sexualité. Et, sans trop de surprise, la communauté LGBTQIA+ se retrouve au cœur de cette censure quasi systématique, mais aussi les auteurs afro-américains, sino-américains ou plus largement issus de la diversité.

Cette censure est portée par des parents d'élèves, mais surtout par des groupes conservateurs, à l'image de Moms for Liberty, et des responsables politiques républicains, comme Ron DeSantis, gouverneur de la Floride, ou Greg Abbott, celui du Texas, qui encouragent et facilitent ces retraits d'ouvrages.

Amanda ou Oprah ?

Après le signalement de la mère d'élèves, déposé en mars dernier, le Bob Graham Education Center a constitué un comité, réunissant trois enseignants, un bibliothécaire, un conseiller d'orientation et le principal. Ils ont examiné les cinq ouvrages visés, pour conclure que quatre d'entre eux n'étaient pas appropriés pour les élèves de l'école élémentaire, et seraient consultables dès le collège uniquement (à partir de 11 ans environ).

Parmi ces titres, The ABCs of Black History, de Rio Cortez et Lauren Semmer, ouvrage conçu pour les lecteurs de moins de 8 ans, d'après l'éditeur, ou Love to Langston, de Tony Medina, qui présente le poète Langston Hughes aux jeunes entre 8 et 11 ans. Et The Hill We Climb (La colline que nous gravissons, traduit par Lous and the Yakuza, Fayard), le poème d'Amanda Gorman composé pour l'investiture du président démocrate Joe Biden.

Daily Salinas, une des plaignantes, promet au Miami Herald qu'elle ne milite pas en faveur de « l'élimination ou de la censure de livres », mais qu'elle souhaite s'assurer que les titres sont bien appropriés pour les élèves, sans plus de précisions.

Le signalement déposé assure que l'ouvrage « n'est pas pédagogique et contient un message de haine indirect », qu'il « engendre de la confusion et endoctrine les élèves ». Le document indique que l'auteure de The Hill We Climb est... Oprah Winfrey, témoignant, si cela était nécessaire, d'une lecture attentive...

Gorman, cible idéale

Le Bob Graham Education Center a donné suite au signalement de Salinas concernant The Hill We Climb, en restreignant l'accès pour les élèves de l'école élémentaire. « J'en suis malade », a souligné Amanda Gorman dans un texte publié sur les réseaux sociaux. Rappelant le contexte de censure de masse aux États-Unis, elle précise que « la plupart des ouvrages retirés sont ceux d'auteurs qui ont lutté pendant des années pour se trouver sur les étagères. La majorité de ces livres sont ceux d'auteurs queer et non-blancs. »

Femme, Afro-Américaine, soutien d'un président démocrate, Amanda Gorman cumule les caractéristiques qui font d'elle une cible idéale pour les conservateurs adeptes de la censure.

Ces derniers ont déjà fait retirer des bibliothèques, en Floride ou dans d'autres États, Gender Queer de Maia Kobabe (Genre Queer, traduit par Anne-Charlotte Husson, Casterman), All Boys Aren’t Blue de George M. Johnson (Le bleu ne va pas à tous les garçons, traduit par Noémie Saint-Gal, De Saxus) ou encore The Bluest Eye de Toni Morrison (L'œil le plus bleu, traduit par Jean Guiloineau, 10/18).

Ron DeSantis, candidat de l'obscurantisme

Candidat désormais déclaré à la présidentielle américaine de 2024, le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, est l'un des promoteurs les plus convaincus de la censure de livres. Il a porté plusieurs législations facilitant le signalement et le retrait des ouvrages, avec ses lois « anti-woke » et Don't Say Gay, qui restreignent la liberté académique sur les sujets relatifs au racisme et à la sexualité.

Entrée en vigueur récemment, un autre texte oblige les établissements scolaires à retirer les ouvrages signalés des étagères des bibliothèques dans les 5 jours après un signalement, dans l'attente d'un examen approfondi.

Ces lois ont des effets catastrophiques sur la libre circulation des idées et des opinions, voire sur la possibilité d'enseigner sereinement des événements historiques. Au cours de ce mois de mai, un manuel et un cours en ligne évoquant l'Holocauste ont ainsi été retoqués par l'administration, sous prétexte qu'ils abordaient des « sujets particuliers », relatifs à la « justice sociale » et à la « théorie critique de la race », des thématiques que la loi condamne.

Combattre devant la justice

Le 17 mai, une coalition de plaignants a ouvert une procédure auprès d'une cour de Floride pour s'opposer à la censure et au retrait d'environ 200 ouvrages des établissements du comté d'Escambia, en Floride. Elle est portée par l'organisation non gouvernementale PEN America, associée au groupe d'édition Penguin Random House, l'un des plus puissants du monde, ainsi qu'avec cinq auteurs américains et deux parents d'élèves scolarisés au sein du district scolaire du comté.

Ensemble, les plaignants dénoncent des « retraits » et des « restrictions d'accès » à certains ouvrages dans les bibliothèques scolaires publiques du comté, ordonnées par le district scolaire « sur la seule base d'un désaccord avec les idées exprimées dans ces livres ».

Pour chacun des cas de retrait, le district s'est rangé du côté du demandeur, qui réclamait ce retrait sur des arguments discriminatoires, en outrepassant les recommandations des comités critiques, tant au niveau des écoles que du district. Ces restrictions d'accès et retraits ont particulièrement visé des livres qui évoquent les situations des personnes racisées ou membres de la communauté LGBTQ, et ont défini une orthodoxie d'opinion qui va à l'encontre des premier et quatorzième amendements. – Plainte de PEN America, PRH, des auteurs et parents d'élèves

La décision de justice rendue dans le cadre de cette procédure façonnera sans aucun doute le devenir de la liberté de lire aux États-Unis, dans les prochaines années...

Photographie : Amanda Gorman lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, le 20 janvier 2021 (Chairman of the Joint Chiefs of Staff, CC BY 2.0)

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres