En Floride, vider les bibliothèques pour éviter la prison

Depuis début janvier, les bibliothèques des districts scolaires de Manatee et Duval, en Floride, se réduisent comme peau de chagrin. En cause, une directive du gouverneur républicain Ron DeSantis. Elle ordonne de « faire disparaître ou rendre inaccessibles toutes les bibliothèques scolaires en attendant l'examen de l'ensemble des documents ». Cette effarante demande a été diffusée par le média Motherboard.

Selon le document de formation du ministère de l'Éducation de Floride, les livres ciblés sont ceux jugés « nuisibles pour les mineurs » parce qu'ils « principalement appel à un intérêt lubrique, honteux ou morbide ». Mais aussi ceux qui sont « sans valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique sérieuse ». Surtout, le contenu doit être exempt de pornographie.

Il reviendra ainsi aux personnels, notamment les documentalistes, de constituer un comité de lecture chargé de cette purge.

Écrits portés disparus

Les enseignants opèrent désormais un nettoyage par le vide dans leurs salles de classe pour éviter l'accusation de crime au troisième degré. En cas de condamnation : 5000 $ d'amende au maximum, accompagnés d'une peine de prison pouvant monter jusqu'à 5 ans. Consternés, le corps enseignant et les élèves diffusent sur les réseaux le bilan de cette opération.

Un prof de Mantee a également publié un message anonyme sur Facebook, relayé sur le média Popular Information :

J’ai passé les 18 dernières années de ma vie à offrir aux élèves une littérature de qualité. Je les aide à se rapprocher des livres et à développer l’amour de l’apprentissage. Être obligé, aujourd'hui, de démanteler les bibliothèques scolaires est une parodie de l’éducation, pour l’avenir de nos enfants et notre nation.

Surtout que ces « comités de lecture » n'ont pas bénéficié de formations spécifiques : selon certains, ils auraient la condamnation facile. Voire infondée. « Un professeur m’a dit qu’on l’obligeait à se débarrasser de ses livres d’art », assure Chris Guerrieri, enseignant au sein d'une école publique du comté de Duval.

L'ampleur de la censure

Les programmes scolaires, donc la littérature, subissent les réformes de l’État depuis plusieurs années. Le 12 janvier 2023, l’administration de Ron DeSantis a supprimé des cours d’études afro-américaines dans les lycées de Floride.

Ces nouvelles attaques s'inscrivent dans la continuité de la loi House Bill 1467, baptisée « Don’t say gay », promulguée le 8 mars 2022. Celle-ci interdit d’aborder les sujet raciaux ou l’orientation sexuelle dans les établissements. Entré en vigueur le 1er juillet, le texte frappe les classes de la maternelle jusqu’à la troisième année (équivalent du CE2). Le même jour, le Stop WOKE Act (« Stop the Wrongs to Our Kids and Employees ») était appliqué. Il bannit pour sa part l’enseignement de la théorie critique de la race.

Selon ABC News, juste après avoir signé la loi, le gouverneur a déclaré : « Nous allons nous assurer que les parents puissent envoyer leurs enfants à l'école pour qu'ils apprennent, pas pour qu'ils soient endoctrinés. » Les parents peuvent désormais s'opposer plus facilement à la diffusion d'un ouvrage dans les établissements, en saisissant le conseil scolaire.

Plus grave encore, ces méthodes ne se limitent pas au territoire du Républicain – à qui l'on prête des intentions pour les prochaines présidentielles : Oklahoma, Géorgie, Utah, Idaho et Texas appliquent des procédés similaires.

Un rapport de l’association PEN America, publié le 19 septembre 2022, recense 2532 cas de censure entre juillet 2021 et juin 2022.

Parmi les 1648 titres de livres interdits répertoriés dans l’Index, 41 % abordent des thèmes LGBTQIA+ ou ont des protagonistes appartenant à cette communauté, 40 % contiennent des personnages d'ethnies diverses. Les autres sujets visés sont les expériences sexuelles, la grossesse, l’avortement, le militantisme ou les minorités religieuses.

Toujours d’après le rapport de PEN America, les titres retirés le plus régulièrement (année scolaire 2021-2022) comprennent l’œuvre de la lauréate du Prix Nobel de littérature (1993), Toni Morrison.

Mais aussi Gender Queer : A Memoir de Maia Kobabe (Oni Press) ou encore All Boys Aren’t Blue de George M. Johnson (Farrar, Straus and Giroux), salués par de nombreux prix et traduits à l'international. Et bien d’autres.

À cause de cette censure, la jeunesse a plus difficilement accès aux récits de vécus divers et atypiques, ou mettant en scène des personnages plus diversifiés. La diffusion du patrimoine littéraire est profondément remise en question. Ce phénomène nationaliste est jugé inquiétant par certains avocats et universitaires, et même par la Maison-Blanche.

L'Index of School Book Bans de PEN America, disponible en téléchargement et/ou en PDF :

Crédits photo : Bob August (CC BY-NC-SA 2.0)

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres