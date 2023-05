L'irresistible essor de la bande dessinée en Italie

Emanuele Di Giorgi, responsable de la Commission BD et romans graphiques de AIE, rappelle : « Aujourd’hui, plus d’un livre sur dix vendu dans les librairies physiques, dans les boutiques en ligne et dans les supermarchés, est une bande dessinée ». Il ajoute : « Il n’est pas exagéré de dire que le genre est l’un des facteurs qui ont le plus revitalisé la scène éditoriale italienne ces dernières années. »

Regardons de plus près les données AIE : en 2022, l’Italie comptait plus de 10 millions d'amateurs du genre. Une hausse de 17,2 % par rapport à l’année précédente, ils représentent 23 % de la population âgée de 15 à 74 ans. Il s’agit de lecteurs assidus et omnivores.

Pour ce qui concerne le marché, en 2022, la valeur des ventes a triplé (+ 196 %) par rapport à 2019 – si l’on compare les données de janvier à avril. Par ailleurs, en 2022, 11,505 millions d’exemplaires ont été vendus dans les circuits commerciaux ou trade - (librairies physiques, boutiques de vente en ligne et grande distribution), soit une hausse de 0,4 % par rapport à l’année précédente, et de 260,5 % par rapport à 2019.

Les mangas tirent le secteur

Le marché représente 107,87 millions €, en hausse de 8,6 % par rapport à l’année précédente, et de 199,8 % par rapport à 2019. Par ailleurs, aujourd’hui, plus d’un livre sur 10 vendu dans les librairies physiques et en ligne, comme dans les supermarchés, est une BD (11,1 %).

En ce qui concerne les genres, en valeur absolue, les mangas représentent 62,642 millions € (+7,6 % par rapport à 2021), les romans graphiques et BD, 30,617 millions € (+3,8 % par rapport à 2021), et les titres pour enfants et adolescents, 14,611 millions € (+26 %).

Quant à la production, les titres vendus dans le circuit trade progressent régulièrement depuis 2019 et s’élèvent à 3496 en 2022 (+11,1 % par rapport à 2019). Dans le détail, les mangas représentent 49,4 % de la production, les romans graphiques 18,6 %, les comics américains 14,5 %, les comics européens 14,2 % et les strips 3,3 %.

Enfin protagoniste en librairie

Mais à quoi est due cette extraordinaire croissance, et comment se structure ce nouveau secteur, notamment en points de vente ? Des représentants de maisons d’édition et librairies interrogés pendant la table ronde ont tenté d’apporter des éléments de réponse.

Le point de vue des éditeurs était représenté par Claudia Bovini (Starcomics), Giovanni Mattioli (Bonelli) et Marco Schiavone (Edizioni BD). Celui des libraires par Daniele Mariani (Mondadori Retail), Matteo Bianchi (Libreria Hoepli) et Giovanni Albertini (Librerie Feltrinelli). Le tout sous la modération du journaliste Luca Valtorta (Repubblica).

Selon Marco Schiavone, fondateur des Edizioni BD, « quinze ans » ont été nécessaires pour convaincre les libraires de vendre des mangas. Les groupes d’édition, qui possèdent les grandes chaînes (notamment Feltrinelli, Mondadori, Giunti) n’en commercialisaient pas dans leurs circuits. En revanche, aujourd’hui, ils sont eux-mêmes devenus éditeurs de bandes dessinées.

Selon Claudia Bovini, directrice éditoriale de Starcomics, il existe aujourd’hui un « réseau de librairies bien structuré », mais il a fallu « se battre » pour y parvenir. Il y a neuf ans, l’éditeur historique de bande dessinée Bonelli, qui réalisait la majorité de ses ventes dans les kiosques à journaux, a décidé de commercialiser sa production — l’une des plus importantes d’Italie — dans une librairie portant son nom. Un gage que le genre se propage.

Au coeur de l'activité

Depuis quelques années, chaînes comme indépendants consacrent de nouveaux espaces au genre. Feltrinelli a été un des premiers, dès 2015. Mondadori, quant à lui, n’investit que depuis trois ou quatre ans. Enfin, la librairie indépendante Hoepli de Milan, qui a également une large offre e-commerce, a créé l’an dernier un nouveau département consacré au 9e Art.

Les librairies tentent également d’organiser des animations, comme en témoigne l’événement Mangamania — un mois de promotion organisée par Feltrinelli l’année dernière — suivi cette année par le projet Fantasyland.

Mondadori a aussi créé une initiative hybride appelée Just comics, qui comprend une réflexion sur le produit (la bande dessinée), sur les moyens de le valoriser (les rencontres) et sur la manière de former des professionnels du secteur. La librairie Hoepli organise enfin des événements et collabore en tant qu’exposant au principal festival de la BD italienne, Lucca Comics.

Un public de plus en plus jeune

Un dernier point à prendre en considération dans ce débat est le public : Daniele Mariani, category manager de Mondadori Retail, estime qu’il y a en Italie deux marchés, les « fumetterie » et les librairies, qui correspondent à deux types de lecteurs différents. D’un côté, les fans « historiques », de l’autre, les nouveaux lecteurs de mangas.

Giovanni Albertini (Librerie Feltrinelli) ajoute qu’« aujourd’hui, il y a un public jeune qui ne lit pas seulement des mangas ou des bandes dessinées, mais aussi du fantasy et de la romance qui se vendent très bien », soulignant l’essor d’un « public féminin pour les mangas ».

Parmi les facteurs qui ont favorisé l’émergence du nouveau jeune public, la pandémie et la pratique du streaming qui en a découlé, ainsi que le Bonus Cultura (équivalent du Pass Culture français), qui encourage la consommation des plus jeunes.

