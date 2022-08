Le développement de Mondadori, du manga aux nouvelles librairies

Au premier semestre 2022, Mondadori enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 10,8 %, qui s’établit à 355,1 millions €. L’EBITDA du groupe s’élève à 26,8 millions € contre 19 l’an passé sur la même période. En somme, six mois plutôt satisfaisants pour l’entreprise.

Antonio Porro, directeur général de Mondadori, interviewé par Engage.it, déclare que « les marchés sur lesquels nous opérons en tant qu’éditeurs réagissent très bien. Nous nous concentrons évidemment sur les livres. Nous nous demandons tous où nous serons après l’été, mais nous avons du mal à répondre ».

En effet, certaines difficultés et inconnues demeurent pour le groupe d’édition, comme pour nombreuses autres entreprises : elles sont liées au problème actuel de l’inflation et de la hausse des prix du gaz.

Mondadori a néanmoins pour objectif de conclure de nouvelles opérations de fusion et d’acquisition d’ici la fin de l’année, et Antonio Porro affirme que la croissance par des moyens externes — en particulier sur le marché du livre — est fondamentale dans le monde moderne : « À mon avis, dans le monde moderne, et pas seulement dans le secteur de l’édition, le levier des opérations de fusion et d’acquisition est stratégique, le temps des acquisitions et du repositionnement ne s’arrête jamais. La croissance par des moyens externes fera donc désormais partie de la stratégie de Mondadori dans les années à venir. »

Stratégie de diversification et cessions

Le manager a poursuivi en expliquant que la « complémentarité » est fondamentale dans cette perspective d’acquisitions et de fusions : « Nous devons continuer à enrichir notre portefeuille avant tout avec des genres éditoriaux et des marques fortes où la tradition du groupe Mondadori n’est pas présente. » Exemplaire de ce point de vue est l’acquisition de 51 % de Star Comics à la fin du mois de juin, dont nous parlerons dans un instant.

Cependant, le Groupe Mondadori est également actif dans le domaine des cessions. Il a entre-temps annoncé avoir finalisé la vente à Artoni Group spa et SRH Srl, deux opérateurs de la distribution locale de quotidiens et de magazines, de 51 % du capital social de Press-di Distribuzione Stampa e Multimedia srl. La société, détenue par Mondadori Media spa, opère dans la distribution nationale de magazines et de journaux pour le groupe Mondadori et plus de 90 autres éditeurs.

Acquisition de Star Comics

Le 30 juin 2022, le Groupe Mondadori a finalisé l’acquisition de 51 % de Star Comics, maison d’édition spécialisée dans le manga et leader du secteur de la bande dessinée pour le marché du livre. Cette maison publie régulièrement depuis le début des années 1990 et son catalogue compte certains des plus grands succès mondiaux, dont Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer, Detective Conan, Captain Tsubasa et My Hero Academia. En 2021, elle a enregistré des revenus de 21,6 millions d’euros.

Mondadori obtient ainsi la première place parmi les éditeurs italiens de bandes dessinées sur le marché des librairies. La part de marché de Mondadori atteint environ 30 % en valeur, d’après les données de GfK en juin 2022, via Fumettologica. Deux autres maisons d’édition importantes du secteur sont Edizioni BD (avec la marque J-Pop Manga) et Panini Comics (avec la marque Planet Manga).

Recherche de la “complémentarité”

Le prix de l’acquisition de 51 % du capital social d’Edizioni Star Comics est de 14,28 millions d’euros. Selon les termes de l’accord, Simone Bovini et Claudia Bovini conserveront la responsabilité de la gestion d’Edizioni Star Comics, en restant directeurs généraux. Le périmètre couvert par l’opération comprend également l’acquisition de 100 % de Grafiche Bovini, une société contrôlée par la famille Bovini et axée sur les activités d’impression exclusivement destinées aux produits publiés par Star Comics.

Antonio Porro a déclaré à Il Sole 24 Ore : « L’échange de compétences entre notre groupe et une réalité éditoriale telle que Star Comics, dont les gens ont su construire au fil du temps un leadership reconnu et consolidé, enrichi par une relation de grande valeur avec leur public, sera intéressant et profitable ». Par ailleurs, grâce aux synergies avec le groupe Mondadori, la maison d’édition de manga aura accès au réseau de librairies le plus étendu d’Italie, au sein duquel apparaissent désormais des espaces spécifiquement dédiés à la bande dessinée.

Le réseau de librairies s'étend

En effet, le réseau de librairies Mondadori Retail s’étend de plus en plus. La société a notamment annoncé qu’il y aurait treize nouvelles ouvertures d’ici 2022. L’objectif est d’atteindre un total de 25 ouvertures d’ici 2022, comme a déclaré le directeur général Carmine Perna à Ansa.

Trois nouvelles librairies Mondadori gérées directement seront ouvertes dans le Latium, en Lombardie et en Ombrie, après les deux ouvertures à Gênes et à Montenero di Bisaccia (Campobasso) en avril et mai derniers.

Le cas du Latium est particulièrement intéressant, car il s’agit de l’ouverture d’une librairie — de 260 mètres carrés — après presque dix ans, dans le centre commercial Latinafiori, l’un des plus grands du Latium, qui a traversé une grande crise pendant la pandémie. En effet en 2013, la librairie Candido avait fermé, remplacée par un magasin de vêtements, et pendant des années, le centre est resté sans offre culturelle.

Un concept novateur

Les dix autres nouvelles librairies feront partie du réseau de franchise et ouvriront dans le Nord et le Sud de l’Italie. Il s’agira « des librairies conçues comme des lieux de rencontre et de découverte pour les communautés locales », d’après Carmine Pena. Le concept de librairie de Mondadori a en effet été renouvelé : l’offre pour les enfants et les jeunes est renforcée avec la création d’un espace appelé We are Junior. Un espace conçu pour accueillir même les plus jeunes, avec des livres et des jeux éducatifs.

Et il y a aussi le format Just Comics, dédié au monde de la bande dessinée et des livres illustrés, du manga aux romans graphiques, des superhéros aux grands auteurs italiens, avec un projet conçu comme « fumetteria » (en référence aux fumetti, qui désigne les BD en italien) dans la librairie.

