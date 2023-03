Feltrinelli : stratégie “multicanale” et investissements en librairie 

Le groupe Feltrinelli rassemble non seulement la chaîne de librairies Feltrinelli et les sites de vente en ligne lafeltrinelli.it et ibs.it, mais aussi des maisons d'édition telles que Feltrinelli, Gribaudo, Marsilio, Crocetti et Sem. Il est aussi actif dans le domaine de la formation, avec la Scuola Holden (école de storytelling de Turin) et la plateforme Feltrinelli Education, et développe de nombreuses activités multimédias grâce à Effe TV.

Début 2022, une nouvelle directrice générale, Alessandra Carra, a été nommée en remplacement de Roberto Rivellino. Elle a révélé au Libraio plusieurs éléments cruciaux pour comprendre la stratégie de Feltrinelli et, en particulier, la façon dont ce grand groupe interprète les évolutions récentes du marché de l'édition.

Amener les jeunes en librairie

Comme le confirment les rapports de l’Association italienne des Éditeurs, 2021 et 2022 sont deux années plutôt positives pour l'édition italienne, grâce à l'explosion du marché de la bande dessinée et du manga et au phénomène #Booktok.

Toutefois, selon Alessandra Carra, il est toujours difficile d’amener les jeunes en librairie : « [S]ur le marché du livre, les grands lecteurs restent déterminants, et sont souvent âgés, tandis que rapprocher les jeunes de la lecture des livres reste délicat », a-t-elle déclarée à Il Libraio.

L'objectif de Feltrinelli est donc d'attirer ces jeunes lecteurs dans les librairies en mettant l'accent sur la diversité de l'offre (mangas, mais aussi classiques et poésies) et en créant des parcours « faciles » et immédiats, ainsi que des panels dédiés à des genres littéraires spécifiques.

Explorer la fantasy

Pour explorer des mondes fantastiques, Feltrinelli a en effet créé Fantasyland, un programme organisé par les librairies Feltrinelli qui se déroulera jusqu'au 9 avril 2023.

L'objectif est de valoriser certains genres littéraires comme la fantasy, la science-fiction, la dystopie et le gothique, à travers des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs dans les principales villes italiennes, ainsi que par des parcours et des conseils bibliographiques. Le tout en collaboration avec Lucca Comics & Games.

Une stratégie multicanale

Les magasins Feltrinelli doivent être des lieux qui « n'intimident pas, où les gens entrent librement et demandent des conseils sans aucune crainte », explique Alessandra Carra. Il est également important que les libraires créent des tables thématiques pour aider les clients à découvrir de nouveaux livres.

Le réseau Feltrinelli, qui couvre tout le territoire italien, compte 110 librairies : il y a parfois des fermetures, par exemple en raison de l'expiration des contrats de location, mais « l'objectif est d'ouvrir au moins quatre à cinq nouvelles boutiques par an ».

La relation entre les sites physiques et les sites de vente en ligne est importante, et l’objectif est d’associer à ces derniers la création de véritables communautés virtuelles.

Recherche et formation

Enfin, Feltrinelli a récemment créé un nouvel Observatoire sur l'avenir de l'édition, actif depuis environ six mois, en collaboration avec des professeurs universitaires et des experts du domaine éditorial.

Il sera alors possible d'analyser les données des librairies Feltrinelli : « L'intention est d'essayer d'anticiper ce qui va se passer en termes de marché, de produit et de qualité de lecture. Plus que la consommation culturelle, ce sont les pratiques qui nous intéressent », déclare Alessandra Carra.

Par ailleurs, « le marché de l'éducation est un marché en pleine croissance, dans lequel la pandémie a joué un rôle important ». La plateforme Feltrinelli Education propose actuellement environ 80 cours, principalement en ligne, répartis en six écoles. Deux masters existent aussi pour former les gestionnaires de la culture d'une part, et les professionnels de l'édition d'autre part, et, en 2023, deux autres masters devraient être créés.

Crédit photo : NightFlightToVenus - CC BY-NC-ND 2.0.