En juin, les Rencontres de Montmorillon sillonnent les continents

Cette année, où l'on commémore le centenaire de la mort de l’écrivain voyageur Pierre Loti, les curieux sillonnerons les continents grâce aux invité(e)s, du Montana américain à l’Oural russe, du Canada et du Groenland au Maghreb.

Nous arpenterons aussi nos territoires familiers ou à peine anticipés, avec des autrices et des auteurs qui questionnent les réponses actuelles à la crise environnementale, qui expérimentent le retour à la « Nature » comme fuite d’un quotidien insatiable, désorienté, souvent associé à la condition urbaine. La vie en forêt, une réaction à la sauvagerie du monde moderne ?

La ruralité, un idéal salvateur ? Plusieurs rendez-vous permettront d’y réfléchir.

À côté de la programmation littéraire, l’évènement invite à faire une pause pour profiter de propositions : ateliers artistiques pour tous les âges, balades nature et patrimoine, entretiens radiophoniques, apéro d’éditeurs, escape game...

Cet appel est aussi celui des associations et acteurs culturels du Sud-Vienne qui ont pleinement contribué à la mobilisation 2023, ouvrant les Rencontres à un nombre élargi d’élèves et de publics sur le territoire en amont et pendant le week-end. Cette démarche de co-construction se veut une réponse collective aux défis actuels, pour penser ensemble un futur désirable, dans le Sud-Vienne et ailleurs.

En tout, près de soixante rendez-vous littéraires, rencontres et animations viendront rythmer ce week-end, où la ville de Régine Deforges entend bien faire rimer convivialité avec festivités.

Le programme détaillé est disponible ci-dessous.

Crédits photo : détail de l'affiche des Rencontres de Montmorillon 2023