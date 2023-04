Les Rencontres de Montmorillon autour de la littérature sont de retour

Au programme, plus de 30 auteurs parmi lesquels : François Beaune, Clément Benech, Gabrielle Filteau Chiba, Simon Hureau, Alain Quella-Villeger, Lucie Rico, Hélène Zimmer…

De quoi animer ce week-end durant lequel la ville de Régine Deforges entend bien faire rimer convivialité avec festivités.

Franck Bouysse, invité d'honneur

Franck Bouysse est né et vit en Corrèze. Il construit depuis plus de dix ans une œuvre singulière et puissante, couronnée par de nombreux prix parmi lesquels les Prix SNCF du polar, Michel Lebrun et Lire en poche pour Grossir le ciel (La Manufacture de livres, 2014), le Prix des libraires, le Prix Babelio et le Grand prix des lectrices de Elle pour Né d’aucune femme (La Manufacture de livres, 2019).

A Montmorillon, Franck Bouysse viendra accompagné de quelques complices pour parler de ses territoires romanesques, du Limousin aux terres d’Amérique chères à son cœur de lecteur.

Il présentera aussi une actualité éditoriale foisonnante : après le roman L’Homme peuplé et la bande dessinée Eté brûlant à Saint Allaire publiés l’automne dernier chez Albin Michel, il revient ce printemps chez Phébus avec Pur sang, alors que le très beau recueil Fenêtre sur terre parait en poche et que l’adaptation BD de son roman Glaise vient de sortir chez Marabulles. Avis aux amateurs de lecture musicale, il faudra rester jusqu’à la clôture du festival pour découvrir une belle surprise programmée par Franck Bouysse !

Aude Samama réalise l’affiche des rencontres

Aude Samama met ses talents graphiques au service des Rencontres pour notre plus grand bonheur. L’illustratrice, qui a notamment signé pour le Centre National du Livre l’affiche des Nuits de la lecture 2023, nous fait l’honneur de réaliser le visuel de l’édition 2023. Connue pour sa peinture intimiste et ses adaptations BD d’œuvres littéraires (Jack London, Alessandro Baricco chez Futuropolis), elle participera aux Rencontres avec l’auteur Cyril Herry pour présenter la bande-dessinée qu’ils viennent de publier, La Meute.

Soirée d'ouverture avec le paysagiste Gilles Clément

Gilles Clément, paysagiste de renommée internationale, originaire de la Creuse voisine, qui a notamment réalisé les Jardins du Tiers paysage à Saint-Nazaire ou le Jardin du Musée du Quai Branly à Paris, ouvrira la soirée inaugurale du vendredi au Majestic après une journée de rencontres scolaires auprès des élèves du LEPA Jean-Marie Bouloux.

Action culturelle et proximité

La Médiathèque, l’écomusée du Montmorillonnais, le service Pays d’Art et d’Histoire, l’Abbaye de Saint-Savin, Lire et Faire lire, la Boulit’, le Cercle Poétique, le Majestic, l’Université populaire, le CPIE proposeront une riche programmation « Partenaires » à découvrir durant le week-end.

Le programme complet de l'édition 2023 des Rencontres de Montmorillon est à retrouver au mois de mai.

Crédits photo : Montmorillon par Formosa Wandering (CC BY-NC 2.0)