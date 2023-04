Les auteurs à l'honneur pour les "72 heures du Livre" de Conakry

Véritable rendez-vous des acteurs du livre et de la culture en Afrique de l’Ouest, l’évènement est organisé par l’ONG Guinée Culture et la maison d’édition L’Harmattan Guinée. Créé en 2009, le festival « 72 heures du Livre » de Conakry mêle exposition, débat, dédicace, témoignage et formation.

Cette année les participants et organisateurs se rassemblaient sous le thème « Afrique, littératures et identité ». La préfecture historique de Boffa représentait la ville invitée d'honneur aux côtés du pays invité d’honneur, le Bénin ainsi que l’Haïti en tant qu’invité spécial.

Les « 72 heures du Livre » valorisent également les langues locales du pays tout en promouvant la culture et l’histoire de la Guinée en particulier et de l’Afrique en général. Cette année, l’esclavage était au cœur de nombreuses discussions puisque les trois invités (Bénin, Haïti et Boffa) étaient historiquement situés sur la route de l’esclavage.

« Notre souhait est que cette quinzième édition marque le top départ de la Biennale africaine du livre à Conakry qui va consacrer notre belle capitale, la capitale africaine du livre » confiait Sansy Kaba Diakité, commissaire général de la manifestation depuis ses débuts et directeur des éditions L’Harmattan Guinée à Guinée News.

La manifestation a reçu une dizaine d’auteurs venus de partout dans le monde comme Makenzy Orcel (France-Haïti), Eugène Ebodé (France-Cameroun), Philomé Robert (France-Haïti) ou encore Darline Cothière (France-Haïti). Avec ses nombreux évènements en lien avec littérature et rencontre, elle suscite auprès des Guinéens un regain d’intérêt pour la lecture.

Crédits photo : Facebook - 72 heures du Livre