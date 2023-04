L'Allemagne tente à son tour l'aventure d'un Pass Culture

Pass Culture ou KulturPass ? Le gouvernement fédéral d'Allemagne a confirmé l'octroi d'une somme de 200 € à tous les jeunes fêtant leurs 18 ans en 2023, avec 100 millions € investis par le ministère de la Culture pour la première année.

Des livres et une application

Le Pass Culture, généralisé en mai 2021 en France, trouve un véritable reflet outre-Rhin : le KulturPass fonctionnera à l'aide d'une application et d'un site web, et permettra aux jeunes bénéficiaires de faires leurs emplettes, entre produits culturels et événements divers.

Les partenaires peuvent s’enregistrer sur la plateforme et proposer des concerts, des pièces de théâtre ou des séances de cinéma, par exemple. Les entrées dans des musées, mais les livres ou les vinyles peuvent aussi y apparaitre. L'inscription est réservée aux acteurs culturels locaux. Les grandes plateformes de vente en ligne et les sociétés de vente par correspondance en sont exclues. – Le gouvernement fédéral allemand

Les manuels scolaires et les contenus numériques sont également absents des offres culturelles du dispositif. Les inscriptions pour profiter des 200 € viennent tout juste de s'ouvrir...

Des élargissements possibles

Certains Länders pourraient investir également pour faire gonfler le montant général de ce KulturPass : les jeunes Berlinois, âgés de 18 à 23 ans, peuvent ainsi réclamer une carte Culture Jeunes pour profiter d'un crédit de 50 € dans des lieux culturels de la capitale. La fenêtre pour en bénéficier était tout de fois plus réduite : entre le 1er février et le 30 avril, quand les 200 € du KulturPass sont valables deux ans.

Le Börsenverein, Fédération des libraires et des éditeurs allemands, a apporté des conseils pour le développement du KulturPass, clairement inspiré de l'expérience française.

Le Börsenverein accueille avec joie le KulturPass, et le fait que celui-ci ait pour objectif de promouvoir l'accès à une culture diverse. Il s'agit d'un bel investissement pour le futur de notre société démocratique et pluraliste, et un signe important de l'attachement aux industries créatives. – Karin Schmidt-Friderichs, directrice du Börsenverein

La chaine du livre allemande peut espérer des retombées du KulturPass : en France, en avril 2022, le livre représentait encore 56 % des dépenses des jeunes, dont 1/3 vers le manga. 200.000 références différentes d'ouvrages ont été achetées via le Pass Culture, indiquait à l'époque Sébastien Cavalier, le président de la SAS derrière le dispositif.

En France, les jeunes de 18 ans obtiennent un crédit de 300 €, et le Pass s'est élargi aux lycéens et collégiens à partir de la classe de 4e. Une nouvelle extension aux classes de 6e et 5e est prévue, ainsi qu'aux jeunes en apprentissage.

En Allemagne, après les premiers résultats, un élargissement aux jeunes de 16 et 17 ans pourrait aussi être envisagé.

Photographie : Buchhandlung Jakob, à Nuremberg (Nickay3111, CC BY-NC 2.0)